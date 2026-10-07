🌍 Sete dos nove limites planetários já foram ultrapassados

Sete dos nove grandes parâmetros usados para acompanhar o estado do planeta já foram ultrapassados, e nenhum dos sete está melhorando.

Esses parâmetros são chamados de « limites planetários ». Eles servem para acompanhar nove grandes mecanismos naturais dos quais depende a estabilidade da Terra. O princípio é simples: para cada um deles, os cientistas definem uma zona na qual os riscos permanecem relativamente baixos.

A Terra.

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O balanço de 2026 foi elaborado por mais de 60 cientistas. Ele examina especialmente o clima, a água doce, as florestas, os oceanos e a diversidade da vida. Segundo essa avaliação, sete dos nove limites agora estão fora da zona considerada segura. Pior: todos atingiram seu nível mais alto de ultrapassagem desde o início desse acompanhamento.

A mudança climática faz parte desses sete limites. Os demais dizem respeito ao estado da biodiversidade, ao uso da terra, à água doce e aos ciclos naturais de certos elementos químicos. A poluição por novas substâncias também está incluída. A acidificação dos oceanos, relacionada principalmente à absorção de CO₂, entrou nessa lista em 2025.

Para entender a importância desse panorama, é preciso observar sobretudo as relações entre esses fenômenos. Uma floresta degradada pode absorver menos CO₂. O aumento das temperaturas pode favorecer secas e incêndios, que por sua vez reduzem essa capacidade de absorção. Os diferentes indicadores, portanto, não funcionam de forma independente.

Dois limites, no entanto, evoluíram em uma direção mais favorável ao longo da última década. A camada de ozônio estratosférico continua se recuperando. A quantidade global de partículas suspensas na atmosfera também diminuiu. No caso destas últimas, o balanço mundial pode, contudo, ocultar níveis ainda elevados em algumas regiões.

O relatório de 2026 dá atenção especial aos sumidouros naturais de carbono. As plantas e os solos retêm atualmente parte do CO₂ liberado pelas atividades humanas. Mas o calor, as secas, os incêndios e a degradação dos ambientes podem reduzir essa absorção. Alguns ecossistemas podem até liberar temporariamente mais carbono do que capturam.

O próximo desafio, portanto, é medir melhor a resistência desses sumidouros de carbono. Os modelos climáticos contam com a capacidade deles de continuar absorvendo parte das emissões. As observações recentes permitirão verificar se essa contribuição continua tão duradoura quanto o esperado quando as temperaturas aumentam e os eventos extremos se multiplicam.