❄️ Der Polarwirbel gerät ins Wanken: Erwarten uns eisige Wintertage?

Dutzende Kilometer über der Arktis zeigen die Winde, die normalerweise den Beginn des Winters begleiten, eine ungewöhnliche Schwäche.

Jeden Herbst bildet sich rund um den Nordpol eine großräumige Zirkulation kalter Luft. Das ist der Polarwirbel, eine Region, in der starke Winde normalerweise von Westen nach Osten wehen. Mit dem Herannahen des Winters verstärkt er sich gewöhnlich. In diesem Jahr zeigen Beobachtungen und Wettervorhersagen jedoch etwas Ungewöhnliches: Seine Winde haben bereits Anfang November stark nachgelassen.

Schema zum Vergleich eines stabilen Polarwirbels links und eines gestörten Polarwirbels rechts, bei dem die Zirkulation kalter Luft weiter in Richtung mittlerer Breiten vordringt.

Quelle: NOAA / Climate.gov, gemeinfrei.

In etwa 30 Kilometern Höhe, in einer Schicht namens Stratosphäre, bilden die Winde einen Gürtel um die polare Luft. Wenn diese Zirkulation stabil bleibt, trägt sie dazu bei, die Luftmassen in der Höhe relativ geordnet zu halten. Wie eine natürliche Barriere, die die eisige Luft im Norden zurückhält.

Dieser Gürtel kann jedoch durch große Wellenbewegungen der Atmosphäre gestört werden, die Energie aus den unteren Schichten transportieren. Die Luft über der Arktis erwärmt sich dann rasch, und die Winde verlieren an Stärke. In manchen Fällen drehen sie sich sogar in die entgegengesetzte Richtung. Meteorologen sprechen dann von einer plötzlichen stratosphärischen Erwärmung.

Das Phänomen erregt in diesem November 2026 besondere Aufmerksamkeit. Wissenschaftler des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen haben auf eine außergewöhnlich frühe Störung hingewiesen. Die Daten eines unabhängigen Dienstes zur Überwachung des Polarwirbels zeigten Anfang November nahezu windstille Bedingungen, während zu dieser Jahreszeit normalerweise etwa 26 Meter pro Sekunde üblich sind.

Die Vorhersagen vom 8. November gehen noch weiter: Die verschiedenen Berechnungen des europäischen Modells lassen vor dem 22. November eine Umkehr der Windrichtung erwarten. Doch eine Vorhersage bleibt eine Vorhersage. Sie beweist weder, dass das Phänomen seine volle Stärke erreichen wird, noch dass es dieselben Folgen haben wird wie in den vergangenen Wintern.

Und was bedeutet das für das Wetter bei uns? Eine Störung in der Höhe kann die Zirkulation der tiefer liegenden Winde manchmal mehrere Wochen später verändern. Dann kann kalte Luft aus dem Norden in bestimmte Regionen Europas, Asiens oder Nordamerikas vordringen. Welche Länder betroffen sein werden und wie lange die Kälte anhält, lässt sich jedoch allein aus dieser Beobachtung nicht bestimmen.

Man könnte denken, dass ein geschwächter Polarwirbel automatisch Schnee ankündigt. Das ist nicht der Fall. Einige Episoden stratosphärischer Erwärmung führen zu keiner ausgeprägten Abkühlung am Boden. Das Wetter hängt auch von zahlreichen Luftbewegungen ab, die viel näher an der Oberfläche stattfinden.

Eine weitere Frage bleibt offen: Warum tritt diese Störung so früh auf? Forscher vermuten einen möglichen Einfluss von El Niño, der mit der Erwärmung der tropischen Pazifikgewässer zusammenhängt, können diesen Zusammenhang aber nicht belegen. Die nächsten Beobachtungen werden vor allem zeigen, ob sich die Winde tatsächlich umkehren und ob sich diese Veränderung anschließend in die unteren Schichten der Atmosphäre ausbreitet.