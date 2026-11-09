❄️ Le vortex polaire vacille : allons-nous vers un hiver glacial ?

À plusieurs dizaines de kilomètres au-dessus de l'Arctique, les vents qui accompagnent habituellement l'arrivée de l'hiver montrent une faiblesse inhabituelle.

Chaque automne, une vaste circulation d'air froid se met en place autour du pôle Nord. C'est le vortex polaire, une région où des vents puissants tournent généralement d'ouest en est. Il se renforce normalement à mesure que l'hiver approche. Cette année, les observations et les prévisions météorologiques montrent quelque chose d'inhabituel : ses vents ont fortement ralenti dès le début de novembre.

Schéma comparant un vortex polaire stable, à gauche, et perturbé, à droite, avec une circulation d'air froid qui descend davantage vers les latitudes moyennes.

Crédit : NOAA / Climate.gov, domaine public.

Vers 30 kilomètres d'altitude, dans une couche appelée stratosphère, les vents forment une ceinture autour de l'air polaire. Quand cette circulation tient bon, elle contribue à maintenir une organisation relativement stable des masses d'air en altitude. Comme une barrière naturelle qui contient l'air glacial au nord.

Or, cette ceinture peut être perturbée par de grandes ondulations de l'atmosphère, qui transportent de l'énergie depuis les couches inférieures. L'air au-dessus de l'Arctique se réchauffe alors rapidement, et les vents perdent de leur force. Dans certains cas, ils finissent même par tourner dans l'autre sens. Les météorologues parlent alors de réchauffement stratosphérique soudain.

Le phénomène attire particulièrement l'attention en ce mois de novembre 2026. Des scientifiques du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme ont signalé une perturbation exceptionnellement précoce. Les données utilisées par un service indépendant de suivi du vortex indiquaient des vents presque nuls début novembre, contre environ 26 mètres par seconde habituellement à cette période.

Les prévisions du 8 novembre vont plus loin : les différents calculs du modèle européen envisagent une inversion des vents avant le 22 novembre. Mais une prévision reste une prévision. Elle ne prouve ni que le phénomène atteindra toute son intensité, ni qu'il produira les mêmes conséquences que lors des hivers précédents.

Et pour la météo près de chez nous ? Une perturbation en altitude peut parfois modifier, plusieurs semaines plus tard, la circulation des vents plus bas. De l'air froid venu du nord peut alors gagner certaines régions d'Europe, d'Asie ou d'Amérique du Nord. Pourtant, les pays concernés et la durée du froid restent impossibles à déterminer à partir de cette seule observation.

On pourrait penser qu'un vortex affaibli annonce automatiquement de la neige. Ce n'est pas le cas. Certains épisodes de réchauffement stratosphérique n'entraînent aucun refroidissement marqué au sol. La météo dépend aussi de nombreux mouvements de l'air, beaucoup plus proches de la surface.

Une autre question reste ouverte : pourquoi cette perturbation arrive-t-elle si tôt ? Des chercheurs évoquent une possible influence d'El Niño, lié au réchauffement des eaux du Pacifique tropical, sans pouvoir établir ce lien. Les prochaines observations permettront surtout de vérifier si les vents s'inversent réellement, puis si ce changement se propage vers les couches basses de l'atmosphère.