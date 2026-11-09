❄️ O vórtice polar vacila: vamos rumo a um inverno gélido?

A várias dezenas de quilômetros acima do Ártico, os ventos que normalmente acompanham a chegada do inverno mostram uma fraqueza incomum.

A cada outono, uma vasta circulação de ar frio se estabelece ao redor do Polo Norte. É o vórtice polar, uma região onde ventos poderosos geralmente giram de oeste para leste. Ele normalmente se fortalece à medida que o inverno se aproxima. Neste ano, as observações e as previsões meteorológicas mostram algo incomum: seus ventos desaceleraram fortemente já no início de novembro.

Esquema comparando um vórtice polar estável, à esquerda, e perturbado, à direita, com uma circulação de ar frio que desce mais em direção às latitudes médias.

Crédito: NOAA / Climate.gov, domínio público.

A cerca de 30 quilômetros de altitude, em uma camada chamada estratosfera, os ventos formam um cinturão ao redor do ar polar. Quando essa circulação se mantém, ela contribui para conservar uma organização relativamente estável das massas de ar em altitude. Como uma barreira natural que contém o ar gélido ao norte.

No entanto, esse cinturão pode ser perturbado por grandes ondulações da atmosfera, que transportam energia das camadas inferiores. O ar acima do Ártico então se aquece rapidamente, e os ventos perdem força. Em alguns casos, eles chegam a girar na direção oposta. Os meteorologistas então falam em aquecimento estratosférico súbito.

O fenômeno chama particularmente a atenção neste mês de novembro de 2026. Cientistas do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo relataram uma perturbação excepcionalmente precoce. Os dados utilizados por um serviço independente de monitoramento do vórtice indicavam ventos quase nulos no início de novembro, contra cerca de 26 metros por segundo normalmente nesse período.

As previsões de 8 de novembro vão além: os diferentes cálculos do modelo europeu consideram uma inversão dos ventos antes de 22 de novembro. Mas uma previsão continua sendo uma previsão. Ela não prova nem que o fenômeno atingirá toda a sua intensidade, nem que produzirá as mesmas consequências dos invernos anteriores.

E quanto ao clima perto de nós? Uma perturbação em altitude pode, às vezes, modificar, várias semanas depois, a circulação dos ventos mais baixos. O ar frio vindo do norte pode então alcançar algumas regiões da Europa, da Ásia ou da América do Norte. Ainda assim, os países afetados e a duração do frio continuam impossíveis de determinar a partir dessa única observação.

Poderíamos pensar que um vórtice enfraquecido anuncia automaticamente neve. Não é o caso. Alguns episódios de aquecimento estratosférico não provocam nenhum resfriamento significativo no solo. O clima também depende de muitos movimentos do ar, muito mais próximos da superfície.

Outra questão continua em aberto: por que essa perturbação chega tão cedo? Pesquisadores mencionam uma possível influência do El Niño, associada ao aquecimento das águas do Pacífico tropical, sem poder estabelecer essa relação. As próximas observações permitirão sobretudo verificar se os ventos realmente se invertem e, depois, se essa mudança se propaga para as camadas inferiores da atmosfera.