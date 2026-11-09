❄️ El vórtice polar vacila: ¿nos encaminamos hacia un invierno gélido?

A varias decenas de kilómetros por encima del Ártico, los vientos que suelen acompañar la llegada del invierno muestran una debilidad inusual.

Cada otoño, se establece una extensa circulación de aire frío alrededor del Polo Norte. Es el vórtice polar, una región donde potentes vientos suelen girar de oeste a este. Normalmente se fortalece a medida que se acerca el invierno. Este año, las observaciones y las previsiones meteorológicas muestran algo inusual: sus vientos se ralentizaron considerablemente desde principios de noviembre.

Esquema que compara un vórtice polar estable, a la izquierda, y uno perturbado, a la derecha, con una circulación de aire frío que desciende más hacia las latitudes medias.

Crédito: NOAA / Climate.gov, dominio público.

A unos 30 kilómetros de altitud, en una capa llamada estratosfera, los vientos forman una franja alrededor del aire polar. Cuando esta circulación se mantiene firme, contribuye a conservar una organización relativamente estable de las masas de aire en altura. Como una barrera natural que contiene el aire gélido en el norte.

Sin embargo, esta franja puede verse perturbada por grandes ondulaciones de la atmósfera, que transportan energía desde las capas inferiores. El aire sobre el Ártico se calienta entonces rápidamente y los vientos pierden fuerza. En algunos casos, incluso terminan girando en sentido contrario. Los meteorólogos hablan entonces de un calentamiento estratosférico súbito.

El fenómeno atrae especialmente la atención en este mes de noviembre de 2026. Científicos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo han señalado una perturbación excepcionalmente temprana. Los datos utilizados por un servicio independiente de seguimiento del vórtice indicaban vientos casi nulos a principios de noviembre, frente a unos 26 metros por segundo habitualmente en esta época.

Las previsiones del 8 de noviembre van más allá: los distintos cálculos del modelo europeo contemplan una inversión de los vientos antes del 22 de noviembre. Pero una previsión sigue siendo una previsión. No demuestra ni que el fenómeno alcance toda su intensidad ni que produzca las mismas consecuencias que durante los inviernos anteriores.

¿Y qué puede ocurrir con el tiempo cerca de nosotros? Una perturbación en altura puede modificar a veces, varias semanas después, la circulación de los vientos en capas más bajas. El aire frío procedente del norte puede llegar entonces a algunas regiones de Europa, Asia o América del Norte. Sin embargo, los países afectados y la duración del frío siguen siendo imposibles de determinar a partir de esta única observación.

Podría pensarse que un vórtice debilitado anuncia automáticamente nieve. No es así. Algunos episodios de calentamiento estratosférico no provocan ningún enfriamiento significativo en la superficie. El tiempo también depende de muchos movimientos del aire mucho más próximos al suelo.

Queda abierta otra pregunta: ¿por qué llega tan pronto esta perturbación? Algunos investigadores mencionan una posible influencia de El Niño, relacionada con el calentamiento de las aguas del Pacífico tropical, sin poder establecer este vínculo. Las próximas observaciones permitirán sobre todo comprobar si los vientos realmente se invierten y, después, si este cambio se propaga hacia las capas bajas de la atmósfera.