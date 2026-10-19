🌟 Der Stern, der nach und nach einen „gescheiterten Stern“ anknabbert

Das System ZTF J0440+2325 vereint einen Roten Zwerg und einen Braunen Zwerg. Letzterer ist massereicher als ein Gasriese, aber zu leicht, um eine echte Fusionsreaktion zu zünden und zu einem richtigen Stern zu werden. Dieser Körpertyp wird umgangssprachlich als „gescheiterter Stern“ bezeichnet. Beide sind so eng beieinander, dass sie in nur 86,65 Minuten eine vollständige Umrundung umeinander vollenden.

Der Rote Zwerg besitzt etwa die 85-fache Masse des Jupiter. Sein Begleiter kommt auf etwa 25 Jupiter-Massen. Ihre gesamte Umlaufbahn könnte innerhalb des Sonnendurchmessers Platz finden, wodurch sich der Stern und der Braune Zwerg in extremer Nähe befinden. Die Schwerkraft des Roten Zwergs verformt daraufhin den Braunen Zwerg. Ein Teil seines Gases strömt in Form eines stetigen Stroms zum Stern.

Dieses Gas fällt nicht unbemerkt auf den Roten Zwerg. Beim Aufprall auf seine Oberfläche erzeugt es eine viel heißere und hellere Region. Die regelmäßigen Veränderungen dieser Zone im Verlauf der Umlaufbahn halfen den Forschenden dabei, nachzuvollziehen, wie die Materie zwischen den beiden Objekten zirkuliert.

Diese Art des Transfers wird häufig beobachtet, wenn ein Schwarzes Loch, ein Neutronenstern oder ein Weißer Zwerg einen Begleiter aufsaugt. Hier ist das Objekt, das die Materie aufnimmt, ein gewöhnlicher Stern mit sehr geringer Masse. Eine solche Situation war auf diese Weise noch nie direkt beobachtet worden.

Am erstaunlichsten ist die Langsamkeit des Prozesses. Die Modelle zeigen, dass der Transfer stabil bleiben kann, anstatt sich zu beschleunigen. Der Braune Zwerg würde demnach nicht schnell verschlungen: Er könnte seine Materie über Milliarden von Jahren allmählich verlieren.

Diese Entdeckung fügt den Objekten, die sich sehr nahe an ihrem Stern befinden, ein weiteres mögliches Ende hinzu. Ein Planet oder ein Brauner Zwerg muss nicht unbedingt auf einmal verschlungen werden. Unter bestimmten Bedingungen kann er sehr langsam, Schicht für Schicht, verzehrt werden.

Die Forschenden identifizierten außerdem ein zweites System, ZTF J1444+4820, dessen Umlaufzeit nur 67 Minuten beträgt und das auf vergleichbare Weise funktionieren könnte. Neue Untersuchungen von Himmelsdurchmusterungen werden zeigen, ob solche engen Paare selten oder einfach schwer zu erkennen sind.