🌟 La estrella que mordisquea poco a poco una «estrella fallida»

El sistema ZTF J0440+2325 reúne una enana roja y una enana marrón. Esta última es más masiva que un planeta gigante, pero demasiado ligera para iniciar una verdadera reacción de fusión y convertirse en una estrella auténtica. Este tipo de cuerpo recibe coloquialmente el nombre de «estrella fallida». Ambas están tan cerca que completan una vuelta alrededor de la otra en tan solo 86,65 minutos.

La enana roja posee aproximadamente 85 veces la masa de Júpiter. Su compañera tiene unas 25. Toda su órbita podría caber dentro del diámetro del Sol, lo que sitúa a la estrella y a la enana marrón a una proximidad extrema. La gravedad de la enana roja deforma entonces a la enana marrón. Parte de su gas fluye en forma de corriente continua hacia la estrella.

Este gas no cae discretamente sobre la enana roja. Al golpear su superficie, crea una región mucho más caliente y luminosa. Las variaciones regulares de esta zona a lo largo de la órbita ayudaron a los investigadores a reconstruir la manera en que la materia circula entre ambos objetos.

Este tipo de transferencia suele observarse cuando un agujero negro, una estrella de neutrones o una enana blanca absorbe a una compañera. Aquí, el objeto que recibe la materia es una estrella ordinaria de muy baja masa. Una situación así nunca se había observado directamente de esta manera.

Lo más sorprendente es la lentitud del proceso. Los modelos indican que la transferencia puede mantenerse estable en lugar de descontrolarse. Por tanto, la enana marrón no sería engullida rápidamente: podría perder gradualmente su materia durante miles de millones de años.

Este descubrimiento añade un nuevo final posible para los objetos situados muy cerca de su estrella. Un planeta o una enana marrón no tiene por qué ser tragado de una sola vez. En determinadas condiciones, puede consumirse muy lentamente, capa tras capa.

Los investigadores también identificaron un segundo sistema, ZTF J1444+4820, cuyo periodo es de tan solo 67 minutos y que podría funcionar de forma comparable. Nuevas investigaciones en los estudios del cielo permitirán determinar si estas parejas estrechas son poco frecuentes o simplemente difíciles de reconocer.