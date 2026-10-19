🌟 A estrela que devora lentamente uma "estrela fracassada"

O sistema ZTF J0440+2325 reúne uma anã vermelha e uma anã marrom. Esta última é mais massiva que um planeta gigante, mas leve demais para iniciar uma verdadeira reação de fusão e se tornar uma estrela de fato. Esse tipo de corpo é chamado informalmente de «estrela fracassada». As duas são tão próximas que completam uma volta ao redor uma da outra em apenas 86,65 minutos.

A anã vermelha possui cerca de 85 vezes a massa de Júpiter. Sua companheira tem cerca de 25 vezes essa massa. Toda a órbita poderia caber dentro do diâmetro do Sol, o que coloca a estrela e a anã marrom em uma proximidade extrema. A gravidade da anã vermelha então deforma a anã marrom. Parte de seu gás flui continuamente em direção à estrela.

Esse gás não cai discretamente sobre a anã vermelha. Ao atingir sua superfície, ele cria uma região muito mais quente e luminosa. As variações regulares dessa região ao longo da órbita ajudaram os pesquisadores a reconstruir a maneira como a matéria circula entre os dois objetos.

Esse tipo de transferência é frequentemente observado quando um buraco negro, uma estrela de nêutrons ou uma anã branca suga uma companheira. Aqui, o objeto que recebe a matéria é uma estrela comum de massa muito baixa. Uma situação assim nunca havia sido observada diretamente dessa maneira.

O mais surpreendente é a lentidão do processo. Os modelos indicam que a transferência pode permanecer estável em vez de sair de controle. A anã marrom, portanto, não seria engolida rapidamente: poderia perder gradualmente sua matéria ao longo de bilhões de anos.

Essa descoberta acrescenta um novo destino possível para objetos situados muito perto de sua estrela. Um planeta ou uma anã marrom não precisa necessariamente ser engolido de uma só vez. Em determinadas condições, ele pode ser consumido muito lentamente, camada após camada.

Os pesquisadores também identificaram um segundo sistema, ZTF J1444+4820, cujo período é de apenas 67 minutos e que poderia funcionar de maneira semelhante. Novas pesquisas nos levantamentos do céu permitirão determinar se esses pares compactos são raros ou simplesmente difíceis de reconhecer.