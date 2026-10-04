🌟 Selten: Ein „toter“ Stern flammt kurz wieder auf

Ein Stern, der das Ende seines Lebens erreicht hatte, verwandelte sich mit einer Geschwindigkeit, die Astronomen nur selten beobachten können.

Das als Sakurais Objekt bezeichnete Gestirn hatte 1996 plötzlich wieder Aktivität gezeigt. Vor diesem Ereignis entwickelte es sich zu einem weißen Zwerg, dem kleinen, äußerst dichten Kern, den manche Sterne nach ihrem Tod zurücklassen. Seine Temperatur entsprach damals der der Sonne und lag bei etwa 5.500 °C bis 6.000 °C. Dreißig Jahre später erreicht sie etwa 30.200 °C.

Ein Wolf-Rayet-Stern

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Eine Heliumschicht begann erneut Energie zu erzeugen, obwohl die wichtigste nukleare Aktivität bereits erloschen war. Der Stern blähte sich auf und schleuderte große Mengen Materie ins All. Astronomen sprechen dann von einem „wiedergeborenen“ Stern.

Dieses Phänomen ist so selten, dass nur zwei Sterne während einer solchen Verwandlung direkt beobachtet wurden. Nach seinem Ausbruch versteckte sich Sakurais Objekt außerdem hinter dichten Gas- und Staubwolken. Seine Entwicklung zu verfolgen wurde dadurch besonders schwierig.

Die Forschenden nutzten das Very Large Telescope, das in Chile steht, um sein Licht zu analysieren. Jedes chemische Element hinterlässt darin charakteristische Signaturen. Die Beobachtungen zeigen insbesondere Kohlenstoff und Helium sowie einen starken Sternwind. Diese Hinweise erlauben es nun, das Gestirn als Wolf-Rayet-Stern zu identifizieren.

Der Stern stößt heute von seiner Oberfläche Materie mit hoher Geschwindigkeit aus. Die auf die neuen Beobachtungen angewandten Modelle ergeben eine Temperatur von knapp 30.200 °C. Der Wert liegt weiterhin in einem geschätzten Bereich zwischen etwa 26.700 und 35.700 °C.

Diese Entwicklung ist durch ihre Geschwindigkeit bemerkenswert. Die großen Veränderungen eines Sterns vollziehen sich gewöhnlich über Zeiträume, die weit über ein Menschenleben hinausgehen. Astronomen müssen normalerweise mehrere Sterne vergleichen, die in unterschiedlichen Lebensaltern beobachtet wurden, um daraus eine gemeinsame Entwicklung abzuleiten. Hier können sie dasselbe Objekt über einige Jahrzehnte hinweg verfolgen.

Die Messungen halten auch eine Überraschung für die Forschenden bereit. Selbst nach dieser Entwicklung ist Sakurais Objekt noch immer deutlich kälter als V605 Aquilae, der andere direkt beobachtete wiedergeborene Stern, dessen vergleichbare Phase etwa 80 Jahre zuvor stattfand. Seine Oberflächentemperatur war von etwa 5.000 °C auf mehr als 95.000 °C gestiegen.

Die Beobachtungen werden nun fortgesetzt, um diese Erwärmung genauer zu messen. Sakurais Objekt dürfte sich anschließend weiter in Richtung des Zustands eines weißen Zwergs entwickeln. Seine Beobachtung wird vor allem dabei helfen, Jahr für Jahr die Berechnungen zu überprüfen, die diese sehr kurze Phase im Leben eines Sterns beschreiben.