🌟 Raro: uma estrela «morta» volta a brilhar brevemente

Uma estrela que chegou ao fim da vida transformou-se a uma velocidade raramente acessível aos astrônomos.

Conhecida como objeto de Sakurai, essa estrela voltou repentinamente a apresentar atividade em 1996. Antes desse episódio, ela evoluía para o estado de anã branca, o pequeno núcleo muito denso deixado por algumas estrelas após sua morte. Sua temperatura era então comparável à do Sol, cerca de 5.500 °C a 6.000 °C. Trinta anos depois, ela chega a aproximadamente 30.200 °C.

Uma estrela Wolf-Rayet

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Uma camada de hélio voltou a produzir energia quando a principal atividade nuclear já havia cessado. A estrela inchou e expeliu muita matéria para o espaço. Os astrônomos então falam em uma estrela «renascente».

Esse fenômeno é tão raro que apenas duas estrelas foram observadas diretamente durante uma transformação desse tipo. Após seu surto, o objeto de Sakurai também se escondeu atrás de espessas nuvens de gás e poeira. Por isso, acompanhar sua evolução tornou-se particularmente difícil.

Os pesquisadores utilizaram o Very Large Telescope, instalado no Chile, para analisar sua luz. Cada elemento químico deixa nela assinaturas específicas. As observações revelam, entre outros elementos, carbono e hélio, além de um poderoso vento estelar. Esses indícios permitem agora identificar a estrela como uma estrela do tipo Wolf-Rayet.

Atualmente, a estrela expulsa matéria em alta velocidade a partir de sua superfície. Os modelos aplicados às novas observações indicam uma temperatura de quase 30.200 °C. O valor permanece dentro de uma faixa estimada entre aproximadamente 26.700 e 35.700 °C.

Essa evolução é notável por sua rapidez. As grandes transformações de uma estrela geralmente ocorrem ao longo de períodos muito superiores à duração de uma vida humana. Normalmente, os astrônomos precisam comparar várias estrelas observadas em diferentes idades para deduzir uma evolução comum. Aqui, eles podem acompanhar o mesmo objeto ao longo de algumas décadas.

As medições também trazem uma surpresa aos pesquisadores. Mesmo após essa evolução, o objeto de Sakurai continua muito mais frio que V605 Aquilae, a outra estrela renascente acompanhada diretamente, cujo episódio comparável ocorreu cerca de 80 anos antes. Sua temperatura superficial havia passado de aproximadamente 5.000 °C para mais de 95.000 °C.

As observações continuarão agora para medir com mais precisão esse aquecimento. Posteriormente, o objeto de Sakurai deverá retomar sua evolução rumo ao estado de anã branca. Seu acompanhamento permitirá sobretudo testar, ano após ano, os cálculos que descrevem essa fase muito breve da vida de uma estrela.