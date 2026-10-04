🌟 Extraño: una estrella «muerta» vuelve a brillar brevemente

Una estrella que había llegado al final de su vida se transformó a una velocidad pocas veces accesible para los astrónomos.

Conocido como el objeto de Sakurai, este astro había reanudado bruscamente su actividad en 1996. Antes de ese episodio, evolucionaba hacia el estado de enana blanca, el pequeño núcleo muy denso que dejan algunas estrellas después de morir. Su temperatura era entonces comparable a la del Sol, es decir, de unos 5.500 °C a 6.000 °C. Treinta años después, alcanza aproximadamente 30.200 °C.

Una estrella de Wolf-Rayet

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Una capa de helio volvió a producir energía cuando la actividad nuclear principal ya había cesado. El astro se hinchó y expulsó gran cantidad de materia al espacio. Los astrónomos hablan entonces de una estrella «renaciente».

Este fenómeno es tan raro que solo se han observado directamente dos estrellas durante una transformación semejante. Además, después de su estallido, el objeto de Sakurai se ocultó tras densas nubes de gas y polvo. Por ello, seguir su evolución se volvió especialmente difícil.

Los investigadores utilizaron el Very Large Telescope, instalado en Chile, para analizar su luz. Cada elemento químico deja en ella firmas particulares. Las observaciones revelan especialmente carbono y helio, así como un potente viento estelar. Estos indicios permiten identificar ahora el astro como una estrella de tipo Wolf-Rayet.

La estrella expulsa hoy materia a gran velocidad desde su superficie. Los modelos aplicados a las nuevas observaciones indican una temperatura cercana a 30.200 °C. El valor sigue dentro de un intervalo estimado de aproximadamente 26.700 a 35.700 °C.

Esta evolución destaca por su rapidez. Las transformaciones importantes de una estrella suelen desarrollarse durante periodos muy superiores a una vida humana. Normalmente, los astrónomos deben comparar varias estrellas observadas a distintas edades para deducir una evolución común. Aquí pueden seguir el mismo objeto a lo largo de unas pocas décadas.

Las mediciones también deparan una sorpresa a los investigadores. Incluso después de esta evolución, el objeto de Sakurai sigue siendo mucho más frío que V605 Aquilae, la otra estrella renaciente observada directamente, cuyo episodio comparable ocurrió unos 80 años antes. Su temperatura superficial había pasado de unos 5.000 °C a más de 95.000 °C.

Las observaciones continuarán para medir con mayor precisión este calentamiento. Posteriormente, el objeto de Sakurai debería retomar su evolución hacia el estado de enana blanca. Su seguimiento permitirá sobre todo poner a prueba, año tras año, los cálculos que describen esta brevísima fase de la vida de una estrella.