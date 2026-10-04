🌟 Rare : une étoile « morte » se rallume brièvement

Une étoile arrivée au terme de sa vie s’est transformée à une vitesse rarement accessible aux astronomes.

Surnommé l’objet de Sakurai, cet astre avait brusquement repris de l’activité en 1996. Avant cet épisode, il évoluait vers l’état de naine blanche, le petit cœur très dense laissé par certaines étoiles après leur mort. Sa température était alors comparable à celle du Soleil, soit environ 5 500 °C à 6 000 °C. Trente ans plus tard, elle atteint environ 30 200 °C.

Une étoile de Wolf-Rayet

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Une couche d’hélium s’est remise à produire de l’énergie alors que l’activité nucléaire principale avait cessé. L’astre a gonflé et rejeté beaucoup de matière dans l’espace. Les astronomes parlent alors d’une étoile « renaissante ».

Ce phénomène est si rare que seulement deux étoiles ont été directement observées pendant une telle transformation. Après son sursaut, l’objet de Sakurai s’est en plus caché derrière d’épais nuages de gaz et de poussière. Suivre son évolution est donc devenu particulièrement difficile.

Les chercheurs ont utilisé le Very Large Telescope, installé au Chili, pour analyser sa lumière. Chaque élément chimique y laisse des signatures particulières. Les observations révèlent notamment du carbone et de l’hélium, ainsi qu’un puissant vent stellaire. Ces indices permettent désormais d’identifier l’astre comme une étoile de type Wolf-Rayet.

L’étoile expulse aujourd’hui de la matière à grande vitesse depuis sa surface. Les modèles appliqués aux nouvelles observations donnent une température de près de 30 200 °C. La valeur reste comprise dans une plage estimée entre environ 26 700 et 35 700 °C.

Cette évolution est remarquable par sa rapidité. Les transformations majeures d’une étoile se déroulent généralement sur des durées bien supérieures à une vie humaine. Les astronomes doivent habituellement comparer plusieurs étoiles observées à différents âges pour en déduire une évolution commune. Ici, ils peuvent suivre le même objet au fil de quelques décennies.

Les mesures apportent aussi une surprise aux chercheurs. Même après cette évolution, l’objet de Sakurai reste encore beaucoup plus froid que V605 Aquilae, l’autre étoile renaissante suivie directement, dont l’épisode comparable s’est produit environ 80 ans plus tôt. Sa température de surface était passée d’environ 5 000 °C à plus de 95 000 °C.

Les observations vont maintenant se poursuivre pour mesurer plus précisément ce réchauffement. L’objet de Sakurai devrait par la suite reprendre son évolution vers l’état de naine blanche. Son suivi permettra surtout de tester, année après année, les calculs décrivant cette très courte phase de la vie d’une étoile.