🌌 Ein Schüler entdeckt drei tote Galaxien

Ein Schüler hat drei kleine, alleinstehende Galaxien entdeckt, die offenbar aufgehört haben, Sterne zu bilden.

Julian Shapiro entdeckte sie bei der Untersuchung von Himmelsaufnahmen, die Astronomen zugänglich sind. Damals ging er noch zur Schule. Heute studiert er an der Universität Berkeley und setzt seine Forschungen fort, um zu verstehen, warum diese drei Galaxien so wenig aktiv zu sein scheinen.

Die drei „toten“ Galaxien, schwach sichtbar im Zentrum dieser Aufnahmen

Eine Galaxie bildet nicht ewig Sterne. Damit neue Sterne entstehen können, braucht sie Gas. Solange eine kleine Galaxie genügend davon besitzt, kann sie weiterhin Sterne hervorbringen. Verliert sie jedoch diesen Vorrat, kommen die Sterngeburten schließlich zum Erliegen. Astronomen sprechen dann von einer „toten“ Galaxie, auch wenn ihre alten Sterne weiterhin leuchten.

Die drei neu entdeckten Galaxien wurden in der Region von M101 entdeckt, der großen Galaxie mit dem Spitznamen Feuerrad. Sie sind klein, lichtschwach und nur schwer vom Hintergrund des Himmels zu unterscheiden. Die Beobachtungen zeigen kaum Anzeichen für junge Sterne. Ihre Aktivität scheint daher stark nachgelassen zu haben oder sogar zum Erliegen gekommen zu sein.

Eine Frage bleibt rätselhaft: Wie haben sie ihr Gas verloren? Man kennt Zwerggalaxien, die keine Sterne mehr bilden, aber sie befinden sich oft in der Nähe einer riesigen Galaxie. In dieser Umgebung kann das umgebende Gas ihnen ihren eigenen Vorrat entreißen. Die drei entdeckten Objekte scheinen heute jedoch relativ isoliert zu sein.

Die Forscher vermuten daher eine bewegte Geschichte. Diese kleinen Galaxien könnten einst dicht an einer großen Nachbarin vorbeigezogen sein, die ihnen einen Teil ihres Gases entzogen hätte. Anschließend hätten sie sich entfernt, bis sie in eine deutlich ruhigere Region gelangten. Astronomen bezeichnen solche Galaxien als „Rebound-Galaxien“.

Dieses Szenario ist plausibel, doch bisher gibt es keinen Beweis dafür, dass die drei Galaxien einen solchen Weg genommen haben. Ihre Entfernungen sind weiterhin ungenau bekannt, und eine von ihnen könnte sich letztlich in der Nähe einer anderen Galaxie befinden. Außerdem gibt es weitere Möglichkeiten, Gas zu verlieren, selbst ohne einer riesigen Galaxie direkt zu begegnen.

Beobachtungen mit den Teleskopen Hubble oder James Webb könnten helfen, diese Galaxien genauer zu lokalisieren und das Alter ihrer Sterne zu bestimmen. So ließen sich die Spuren ihrer Vergangenheit zurückverfolgen und überprüfen, ob sie tatsächlich aus ihrer früheren Nachbarschaft vertrieben wurden.