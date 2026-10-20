🌌 Um estudante do ensino médio descobre três galáxias mortas

Um estudante do ensino médio identificou três pequenas galáxias solitárias que parecem ter parado de produzir estrelas.

Julian Shapiro as descobriu enquanto explorava imagens do céu acessíveis aos astrônomos. Ele ainda estava no ensino médio. Hoje estudante da Universidade da Califórnia em Berkeley, continuou suas pesquisas para entender por que essas três galáxias parecem tão pouco ativas.

As três galáxias “mortas”, pouco visíveis no centro dessas imagens

Uma galáxia não produz estrelas eternamente. Para fazer nascer novas estrelas, ela precisa de gás. Enquanto uma pequena galáxia conservar uma quantidade suficiente, poderá continuar produzindo estrelas. Mas, se perder essa reserva, os nascimentos acabam parando. Os astrônomos então falam em uma galáxia “morta”, mesmo que suas estrelas antigas ainda brilhem.

As três recém-descobertas foram identificadas na região de M101, a grande galáxia apelidada de Galáxia do Cata-vento. Elas são pequenas, pouco luminosas e difíceis de distinguir do fundo do céu. As observações não mostram praticamente nenhum sinal de estrelas jovens. Sua atividade parece, portanto, ter diminuído bastante, ou até mesmo parado.

Resta um enigma: como elas perderam seu gás? Conhecemos galáxias anãs que já não formam estrelas, mas elas geralmente vivem perto de uma galáxia gigante. Nesse ambiente, o gás ao redor pode arrancar sua própria reserva. No entanto, os três objetos identificados parecem hoje relativamente isolados.

Os pesquisadores consideram, portanto, uma história movimentada. Essas pequenas galáxias teriam passado outrora muito perto de uma grande vizinha, que as teria privado de parte de seu gás. Depois, teriam se afastado até chegar a uma região muito mais tranquila. É isso que os astrônomos chamam de galáxias de “rebote”.

Esse cenário é plausível, mas ainda não há provas de que as três galáxias tenham seguido esse percurso. Suas distâncias continuam pouco conhecidas, e uma delas pode, no fim, estar perto de outra galáxia. Também existem outras maneiras de perder gás, mesmo sem encontrar diretamente uma galáxia gigante.

Observações com os telescópios Hubble ou James Webb poderiam ajudar a localizar melhor essas galáxias e determinar a idade de suas estrelas. Seria uma forma de encontrar vestígios de seu passado e verificar se elas realmente foram expulsas de sua antiga vizinhança.