🌌 Un estudiante de secundaria descubre tres galaxias muertas

Un estudiante de secundaria detectó tres pequeñas galaxias solitarias que parecen haber dejado de fabricar estrellas.

Julian Shapiro las descubrió al explorar imágenes del cielo accesibles para los astrónomos. Todavía estaba en el instituto. Hoy, como estudiante de la Universidad de Berkeley, ha continuado sus investigaciones para entender por qué estas tres galaxias parecen tan poco activas.

Las tres galaxias 'muertas', apenas visibles en el centro de estas imágenes

Una galaxia no fabrica estrellas eternamente. Para hacer nacer otras nuevas, necesita gas. Mientras una galaxia pequeña conserve suficiente, puede seguir produciendo estrellas. Pero si pierde esa reserva, los nacimientos terminan por detenerse. Los astrónomos hablan entonces de una galaxia «muerta», aunque sus estrellas antiguas sigan brillando.

Las tres recién llegadas fueron detectadas en la región de M101, la gran galaxia apodada el Molinete. Son pequeñas, poco luminosas y difíciles de distinguir del fondo del cielo. Las observaciones no muestran casi ninguna señal de estrellas jóvenes. Por tanto, su actividad parece haberse ralentizado considerablemente, o incluso haberse detenido.

Queda un enigma: ¿cómo perdieron su gas? Se conocen galaxias enanas que ya no forman estrellas, pero a menudo viven cerca de una galaxia gigante. En ese entorno, el gas circundante puede arrancarles su propia reserva. Sin embargo, los tres objetos detectados parecen estar relativamente aislados en la actualidad.

Por eso, los investigadores contemplan una historia agitada. Estas pequeñas galaxias podrían haber rozado en el pasado a una gran vecina, que las habría privado de parte de su gas. Después se habrían alejado hasta encontrarse en una región mucho más tranquila. Es lo que los astrónomos llaman galaxias de «rebote».

Este escenario es plausible, pero todavía nada demuestra que las tres galaxias hayan seguido un recorrido semejante. Sus distancias siguen siendo poco conocidas, y una de ellas podría encontrarse finalmente cerca de otra galaxia. También existen otras formas de perder el gas, incluso sin encontrarse directamente con una galaxia gigante.

Las observaciones con los telescopios Hubble o James-Webb podrían permitir situar mejor estas galaxias y conocer la edad de sus estrellas. Sería una forma de recuperar las huellas de su pasado y comprobar si realmente fueron expulsadas de su antiguo vecindario.