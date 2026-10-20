🌌 Un lycéen découvre trois galaxies mortes

Un lycéen a repéré trois petites galaxies solitaires qui semblent avoir cessé de fabriquer des étoiles.

Julian Shapiro les a découvertes en explorant des images du ciel accessibles aux astronomes. Il était encore au lycée. Aujourd'hui étudiant à l'université de Berkeley, il a poursuivi ses recherches pour comprendre pourquoi ces trois galaxies paraissent si peu actives.

Les trois galaxies 'mortes', faiblement visibles au centre de ces images

Une galaxie ne fabrique pas des étoiles éternellement. Pour en faire naître de nouvelles, elle a besoin de gaz. Tant qu'une petite galaxie en conserve suffisamment, elle peut continuer à produire des étoiles. Mais si elle perd cette réserve, les naissances finissent par s'arrêter. Les astronomes parlent alors de galaxie « morte », même si ses anciennes étoiles brillent toujours.

Les trois nouvelles venues ont été repérées dans la région de M101, la grande galaxie surnommée le Moulinet. Elles sont petites, peu lumineuses et difficiles à distinguer du fond du ciel. Les observations ne montrent presque aucun signe de jeunes étoiles. Leur activité semble donc s'être fortement ralentie, voire arrêtée.

Reste une énigme : comment ont-elles perdu leur gaz ? On connaît des galaxies naines qui ne forment plus d'étoiles, mais elles vivent souvent près d'une galaxie géante. Dans cet environnement, le gaz environnant peut leur arracher leur propre réserve. Or les trois objets repérés paraissent aujourd'hui relativement isolés.

Les chercheurs envisagent donc une histoire mouvementée. Ces petites galaxies auraient autrefois frôlé une grande voisine, qui les aurait privées d'une partie de leur gaz. Elles se seraient ensuite éloignées, jusqu'à se retrouver dans une région beaucoup plus tranquille. C'est ce que les astronomes appellent des galaxies de « rebond ».

Ce scénario est plausible, mais rien ne prouve encore que les trois galaxies aient suivi un tel parcours. Leurs distances restent mal connues, et l'une pourrait finalement se trouver près d'une autre galaxie. Il existe aussi d'autres façons de perdre son gaz, même sans rencontrer directement une géante.

Des observations avec les télescopes Hubble ou James-Webb pourraient permettre de mieux situer ces galaxies et de connaître l'âge de leurs étoiles. Ce serait un moyen de retrouver les traces de leur passé et de vérifier si elles ont vraiment été chassées de leur ancien voisinage.