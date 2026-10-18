📱 Smartphone mit 12, Essstörungen mit 14

Der Besitz eines Smartphones im Alter von 12 Jahren steht zwei Jahre später mit mehr Symptomen von Essstörungen in Zusammenhang.

Forschende begleiteten 8.957 US-amerikanische Jugendliche, die an einer großen Studie zur Entwicklung junger Menschen teilnahmen. Im Alter von 12 Jahren besaßen etwa 70 % ein eigenes Smartphone. Das Team verglich anschließend mehrere ernährungsbezogene Verhaltensweisen und Sorgen bei Jugendlichen mit und ohne eigenes Gerät.

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Die untersuchten Symptome entsprechen nicht unbedingt einer diagnostizierten Essstörung. Dazu gehörten unter anderem Essanfälle, bestimmte Verhaltensweisen zur Vermeidung einer Gewichtszunahme und eine starke Abhängigkeit des eigenen Selbstwertgefühls vom Körpergewicht.

Zwei Jahre später zeigten Jugendliche, die mit 12 Jahren ein Smartphone besaßen, mehrere dieser Symptome häufiger. Nach Anpassung an verschiedene Faktoren war die Wahrscheinlichkeit, mindestens ein Symptom anzugeben, um 49 % höher. Bei Essanfällen lag der Zusammenhang bei 67 %, bei bestimmten kompensatorischen Verhaltensweisen bei 50 %.

Die Studie berücksichtigt auch, ob dieselben Symptome bereits im Alter von 12 Jahren vorhanden waren. Dadurch lässt sich prüfen, ob der Zusammenhang nicht lediglich auf bereits zu Beginn der Beobachtung bestehenden Unterschieden beruht. Außerdem passten die Forschenden ihre Berechnungen an verschiedene familiäre und demografische Merkmale an.

Dennoch beweisen diese Ergebnisse nicht, dass Smartphones diese Verhaltensweisen verursachen. Familien, die ihrem Kind früher ein Telefon geben, können sich in vielen schwer messbaren Punkten von anderen Familien unterscheiden. Andere Faktoren könnten daher einen Teil des beobachteten Zusammenhangs erklären.

Das Smartphone selbst umfasst außerdem sehr unterschiedliche Nutzungsweisen. Soziale Netzwerke, Videos, Spiele, Nachrichten und das Surfen im Internet setzen Jugendliche nicht denselben Inhalten aus. Die Studie untersuchte hauptsächlich den Besitz des Geräts und kann nicht genau bestimmen, welche Aktivität zu dem Zusammenhang beitragen könnte.

Mehrere Mechanismen könnten untersucht werden. Die Autorinnen und Autoren nennen insbesondere den Kontakt mit sozialen Netzwerken, den Schlaf und Sorgen im Zusammenhang mit dem Körperbild. Jeder dieser Faktoren könnte je nach Nutzungsdauer, angesehenen Inhalten und der Art, wie Jugendliche mit anderen interagieren, unterschiedlich wirken.

Künftige Forschungen sollten genauer verfolgen, wann Jugendliche ihr erstes Smartphone erhalten und wie sich ihre Nutzung anschließend verändert. Dieser Ansatz wird zeigen, ob das Auftreten bestimmter Symptome tatsächlich auf den Erhalt des Telefons folgt und welche Nutzungsweisen am stärksten damit verbunden sind.