📱 Smartphone aos 12 anos, transtornos alimentares aos 14 anos

Ter um smartphone aos 12 anos está associado a mais sintomas de transtornos alimentares dois anos depois.

Pesquisadores acompanharam 8.957 adolescentes americanos que participavam de um grande estudo sobre o desenvolvimento dos jovens. Aos 12 anos, cerca de 70% tinham seu próprio smartphone. Em seguida, a equipe comparou vários comportamentos e preocupações relacionados à alimentação entre os que tinham e os que não tinham o aparelho.

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Os sintomas estudados não correspondem necessariamente a um transtorno alimentar diagnosticado. Eles incluíam, entre outros, episódios de compulsão alimentar, certos comportamentos destinados a evitar o ganho de peso e o fato de basear fortemente a autoestima no próprio peso.

Dois anos depois, os adolescentes que tinham um smartphone aos 12 anos apresentavam vários desses sintomas com mais frequência. Após o ajuste para diferentes fatores, o risco de relatar pelo menos um sintoma era 49% maior. A associação chegava a 67% para os episódios de compulsão alimentar e a 50% para certos comportamentos compensatórios.

O estudo também levou em conta a presença ou ausência dos mesmos sintomas aos 12 anos. Isso permite verificar se a associação não se baseia apenas em diferenças já existentes no início do acompanhamento. Os pesquisadores também ajustaram seus cálculos de acordo com várias características familiares e demográficas.

Ainda assim, esses resultados não provam que o smartphone provoque esses comportamentos. As famílias que dão um telefone mais cedo aos filhos podem diferir das outras em muitos aspectos difíceis de medir. Portanto, outros fatores podem explicar parte da associação observada.

O próprio smartphone também reúne usos muito diferentes. Redes sociais, vídeos, jogos, mensagens e navegação na Internet não expõem um adolescente aos mesmos conteúdos. O estudo se concentrou principalmente na posse do aparelho e não permite identificar com precisão qual atividade poderia contribuir para a associação.

Vários mecanismos poderão ser estudados. Os autores mencionam especialmente a exposição às redes sociais, o sono e as preocupações relacionadas à imagem corporal. Cada um deles poderia atuar de maneira diferente conforme o tempo de uso, os conteúdos consultados e a forma como o jovem interage com os outros.

As próximas pesquisas deverão acompanhar com mais precisão o momento em que um adolescente recebe seu primeiro smartphone e a forma como seus usos mudam depois disso. Essa abordagem permitirá verificar se o surgimento de certos sintomas realmente ocorre após a aquisição do telefone e quais usos estão mais fortemente associados.