📱 Smartphone a los 12 años, trastornos alimentarios a los 14

Tener un smartphone a los 12 años se asocia con más síntomas de trastornos alimentarios dos años después.

Unos investigadores siguieron a 8.957 adolescentes estadounidenses que participaban en un gran estudio sobre el desarrollo de los jóvenes. A los 12 años, aproximadamente el 70 % tenía su propio smartphone. El equipo comparó después varios comportamientos y preocupaciones relacionados con la alimentación entre quienes tenían uno y quienes no.

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Los síntomas estudiados no corresponden necesariamente a un trastorno alimentario diagnosticado. Incluían, entre otros, episodios de consumo excesivo de alimentos, ciertos comportamientos destinados a evitar ganar peso y el hecho de hacer depender en gran medida la autoestima del propio peso.

Dos años después, los adolescentes que tenían un smartphone a los 12 años presentaban con más frecuencia varios de estos síntomas. Tras ajustar los resultados teniendo en cuenta distintos factores, el riesgo de declarar al menos un síntoma era un 49 % mayor. La asociación alcanzaba el 67 % en el caso de los episodios de consumo excesivo y el 50 % para ciertos comportamientos compensatorios.

El estudio también tiene en cuenta la presencia o ausencia de los mismos síntomas a los 12 años. Esto permite comprobar que la asociación no se debe únicamente a diferencias ya presentes al inicio del seguimiento. Los investigadores también ajustaron sus cálculos según varias características familiares y demográficas.

Aun así, estos resultados no demuestran que el smartphone provoque estos comportamientos. Las familias que dan un teléfono antes a sus hijos pueden diferir de las demás en muchos aspectos difíciles de medir. Por tanto, otros factores podrían explicar parte de la asociación observada.

El propio smartphone también engloba usos muy diferentes. Las redes sociales, los vídeos, los juegos, la mensajería y la navegación por Internet no exponen a un adolescente a los mismos contenidos. El estudio se centró principalmente en la posesión del dispositivo y no permite identificar con precisión qué actividad podría contribuir a la asociación.

Se podrán estudiar varios mecanismos. Los autores mencionan, entre otros, la exposición a las redes sociales, el sueño y las preocupaciones relacionadas con la imagen corporal. Cada uno podría intervenir de forma diferente según el tiempo de uso, los contenidos consultados y la manera en que el joven interactúa con los demás.

Las próximas investigaciones deberán seguir con mayor precisión el momento en que un adolescente recibe su primer smartphone y la forma en que cambian después sus usos. Este enfoque permitirá comprobar si la aparición de ciertos síntomas sigue realmente a la adquisición del teléfono y qué usos se asocian con mayor intensidad.