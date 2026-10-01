☀️ Die Sonne könnte Supereruptionen erzeugen, die 100-mal stärker sind

Die Sonne scheint in der Lage zu sein, weitaus heftigere Eruptionen freizusetzen als alle, die seit Beginn des Raumfahrtzeitalters direkt beobachtet wurden.

Um dies zu überprüfen, untersuchten Forschende die 300 stärksten Sonneneruptionen, die das Weltraumobservatorium Solar Dynamics Observatory der NASA zwischen 2010 und 2016 aufgezeichnet hatte. Sie verglichen die freigesetzte Energie mit der Größe der aktiven Region, in der jedes Ereignis seinen Ursprung hatte. Diese Bereiche der Sonnenoberfläche konzentrieren starke Magnetfelder und beherbergen häufig dunkle Flecken.

NASA Goddard Space Flight Center · CC BY 2.0 · Wikimedia

Es zeichnet sich ein Zusammenhang ab: Große aktive Regionen können energiereichere Eruptionen speisen. Die Forschenden nutzten diesen Zusammenhang anschließend, um weiter in die Vergangenheit zurückzugehen. Sonnenflecken werden seit etwa vier Jahrhunderten regelmäßig beobachtet, wodurch sich Regionen finden lassen, die deutlich größer sind als jene, die kürzlich von Satelliten verfolgt wurden.

Ein Fall sticht deutlich hervor. Im April 1947 bedeckte ein gigantischer Sonnenfleck etwa 0,6 % der sichtbaren Sonnenscheibe. Sein Durchmesser erreichte fast das 40-Fache des Erddurchmessers. Er erzeugte jedoch keine bekannte Supereruption.

Die neue Analyse zeigt jedoch, dass eine Region dieser Größe unter seltenen Umständen etwa 1027 Joule hätte freisetzen können. Das liegt im Bereich der « Supereruptionen ». Eine solche Energie wäre deutlich größer als die der stärksten Sonneneruptionen, die in der modernen Zeit direkt gemessen wurden.

In einer aktiven Region kann sich Energie ansammeln und dann schlagartig freigesetzt werden, wenn sich die Konfiguration des Feldes verändert. Ein großer Sonnenfleck löst daher nicht automatisch eine gigantische Explosion aus: Er zeigt vor allem, dass eine sehr große Energiemenge verfügbar sein kann.

Diese Unterscheidung ist für die Erde wichtig. Eine starke Sonnenaktivität kann Satelliten, die Kommunikation und bestimmte Stromnetze stören. Das Carrington-Ereignis von 1859 hatte unter anderem Störungen in den Telegrafennetzen verursacht und Polarlichter in sehr niedrigen Breitengraden sichtbar gemacht. Es gibt jedoch keinen Beleg dafür, dass es sich um eine Supereruption handelte, die mit dem hier berechneten Maximum vergleichbar wäre.

Eine große Unbekannte bleibt: Bisher wurde keine solare Supereruption direkt beobachtet. Die Wissenschaft weiß nun, dass die Sonne Sonnenflecken bilden kann, die groß genug sind, um die dafür erforderliche Energie zu liefern. Es muss noch geklärt werden, wie häufig die Bedingungen, unter denen diese gesamte Energie freigesetzt werden kann, tatsächlich zusammenkommen.