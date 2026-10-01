☀️ El Sol podría producir supererupciones 100 veces más potentes

El Sol parece capaz de liberar erupciones mucho más violentas que todas las observadas directamente desde el comienzo de la era espacial.

Para comprobarlo, unos investigadores estudiaron las 300 erupciones solares más potentes registradas por el observatorio espacial Solar Dynamics Observatory de la NASA entre 2010 y 2016. Compararon la energía liberada con el tamaño de la región activa en el origen de cada evento. Estas zonas de la superficie solar concentran potentes campos magnéticos y a menudo albergan manchas oscuras.

NASA Goddard Space Flight Center · CC BY 2.0 · Wikimedia

Aparece una relación: las grandes regiones activas pueden alimentar erupciones más energéticas. Los investigadores utilizaron entonces esta relación para remontarse más atrás en el pasado. Las manchas solares se observan regularmente desde hace unos cuatro siglos, lo que permite encontrar regiones mucho más grandes que las seguidas recientemente por los satélites.

Un caso destaca claramente. En abril de 1947, una mancha solar gigante cubría aproximadamente el 0,6 % del disco visible del Sol. Su diámetro alcanzaba casi 40 veces el de la Tierra. Sin embargo, no produjo ninguna supererupción conocida.

El nuevo análisis indica, no obstante, que una región de ese tamaño podría haber liberado, en circunstancias excepcionales, unos 1027 julios. Es el ámbito de las «supererupciones». Una energía así sería muy superior a la de las erupciones solares más potentes medidas directamente en la época moderna.

La energía puede acumularse en una región activa y liberarse bruscamente cuando cambia la configuración del campo. Por tanto, una gran mancha no provoca automáticamente una explosión gigante: sobre todo indica que puede haber disponible una cantidad de energía muy elevada.

Esta distinción es importante para la Tierra. Una intensa actividad solar puede perturbar los satélites, las comunicaciones y algunas redes eléctricas. El evento Carrington de 1859 había provocado, en particular, perturbaciones en las redes telegráficas y había hecho visibles auroras en latitudes muy bajas. Sin embargo, nada permite afirmar que se tratara de una supererupción comparable al máximo calculado aquí.

Queda una gran incógnita: nunca se ha observado directamente ninguna supererupción solar. Los científicos saben ahora que el Sol puede formar manchas suficientemente grandes como para proporcionar esa energía. Falta determinar con qué frecuencia pueden reunirse realmente las condiciones que permitan liberar toda esa energía.