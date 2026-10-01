☀️ O Sol pode produzir supererupções 100 vezes mais poderosas

O Sol parece capaz de liberar erupções muito mais violentas do que todas as observadas diretamente desde o início da era espacial.

Para verificar isso, pesquisadores estudaram as 300 erupções solares mais poderosas registradas pelo observatório espacial Solar Dynamics Observatory, da NASA, entre 2010 e 2016. Eles compararam a energia liberada com o tamanho da região ativa na origem de cada evento. Essas zonas da superfície solar concentram campos magnéticos poderosos e frequentemente abrigam manchas escuras.

NASA Goddard Space Flight Center · CC BY 2.0 · Wikimedia

Surge uma relação: grandes regiões ativas podem alimentar erupções mais energéticas. Os pesquisadores então usaram essa relação para voltar mais longe no passado. As manchas solares são observadas regularmente há cerca de quatro séculos, o que permite encontrar regiões muito maiores do que as acompanhadas recentemente pelos satélites.

Um caso se destaca claramente. Em abril de 1947, uma mancha solar gigante cobria cerca de 0,6% do disco visível do Sol. Seu diâmetro chegava a quase 40 vezes o da Terra. No entanto, ela não produziu nenhuma supererupção conhecida.

A nova análise indica, contudo, que uma região desse tamanho poderia, em circunstâncias raras, liberar cerca de 1027 joules. Esse é o domínio das «supererupções». Uma energia desse tipo seria muito superior à das erupções solares mais fortes medidas diretamente na era moderna.

A energia pode se acumular em uma região ativa e depois ser liberada bruscamente quando a configuração do campo muda. Portanto, uma grande mancha não provoca automaticamente uma explosão gigante: ela indica sobretudo que uma quantidade muito elevada de energia pode estar disponível.

Essa distinção é importante para a Terra. Uma forte atividade solar pode perturbar satélites, comunicações e algumas redes elétricas. O evento de Carrington, em 1859, havia causado perturbações nas redes telegráficas e tornado auroras visíveis em latitudes muito baixas. No entanto, nada permite afirmar que se tratava de uma supererupção comparável ao máximo calculado aqui.

Resta uma grande incógnita: nenhuma supererupção solar foi observada diretamente. Os cientistas sabem agora que o Sol pode formar manchas grandes o suficiente para fornecer essa energia. Falta determinar com que frequência as condições que permitiriam liberar toda essa energia podem realmente se reunir.