🚀 SpaceX testet eine Lieferung durch den Weltraum

Könnte eine Rakete bald Hilfsgüter in eine abgelegene Region bringen – viel schneller als ein Flugzeug?

Das ist das Prinzip eines mit SpaceX durchgeführten Experiments. Am 20. Oktober 2026 startete eine Falcon 9 von Florida aus mit einer experimentellen Kapsel namens Starfall. Das Fahrzeug transportierte Module mit nützlichem Material für Notfälle.

Eine Falcon-9-Rakete startet von Florida aus. Die Starfall-Kapsel wurde bei der Mission Bandwagon-5 im Oktober 2026 mit demselben Raketentyp gestartet.

Foto: Joshua Conti / U.S. Space Force, gemeinfrei.

Dabei werden diese Vorräte durch den Weltraum transportiert, um sie an einen schwer zugänglichen Ort zu bringen. Eine von einer Katastrophe betroffene Region verfügt beispielsweise nicht immer über nutzbare Straßen oder Landebahnen. Eine Kapsel könnte diese Schwierigkeit theoretisch umgehen.

Der Test fand während der Mission Bandwagon-5 von SpaceX statt. Eine Falcon 9 startete um 7:04 Uhr Ortszeit von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Sie transportierte 32 Raumfahrzeuge, darunter die experimentelle Starfall-Kapsel, die sich etwa 2 Stunden und 48 Minuten nach dem Start von der Rakete trennte und rund 1.300 Kilometer westlich der amerikanischen Küste in den Pazifischen Ozean zurückkehrte.

Für diesen Test enthielten die Module unter anderem Batterien, medizinisches Material, ein Gerät zur Aufbereitung von Meerwasser zu Trinkwasser und verschiedene Überlebensausrüstungen. Die Forschenden installierten Sensoren, um die während des Transports auftretenden Temperaturen, Stöße und Vibrationen aufzuzeichnen.

Auch ein Rettungsfloß wurde getestet, allerdings nur, um zu überprüfen, ob es in der Kapsel installiert werden konnte. Obwohl der Start erfolgreich stattfand, liegen die detaillierten Testergebnisse noch nicht vor. Die Fortsetzung des Projekts wird von diesen Daten abhängen.

Die Ingenieurinnen und Ingenieure wollen insbesondere herausfinden, wie die Gegenstände auf die Vibrationen während des Fluges reagieren. Elektronische Geräte und medizinische Hilfsmittel müssen bei der Ankunft noch verwendbar sein. Das Experiment soll ihnen helfen, den Schutz der Ausrüstung bei den nächsten Missionen zu verbessern.

Das Programm heißt Rocket Cargo. Es untersucht eine weitere Möglichkeit, Vorräte schnell über große Entfernungen zu transportieren. Derzeit untersuchen die Verantwortlichen vor allem die Widerstandsfähigkeit der Ausrüstung und die technischen Anforderungen.

Dieser Ansatz ist jedoch noch lange nicht dabei, herkömmliche Transportmittel zu ersetzen. Der Start einer Rakete ist teuer, und eine Rückkehr zur Erde muss mit großer Präzision vorbereitet werden. Weitere Experimente sind nötig, um festzustellen, ob der Zeitgewinn diese Schwierigkeiten rechtfertigt.