🚀 SpaceX testa uma entrega pelo espaço

Uma foguete poderia em breve transportar equipamentos de emergência para uma região isolada muito mais rapidamente do que um avião?

Esse é o princípio de uma experiência realizada com a SpaceX. Em 20 de outubro de 2026, um Falcon 9 decolou da Flórida com uma cápsula experimental chamada Starfall. O veículo transportava módulos contendo materiais úteis em situações de emergência.

Um foguete Falcon 9 decola da Flórida. A cápsula Starfall foi lançada pelo mesmo modelo de foguete durante a missão Bandwagon-5, em outubro de 2026.

Foto: Joshua Conti / U.S. Space Force, domínio público.

A ideia é fazer esses suprimentos viajarem pelo espaço para levá-los a um local de difícil acesso. Uma região atingida por um desastre, por exemplo, nem sempre dispõe de estradas ou pistas utilizáveis. Em teoria, uma cápsula poderia contornar essa dificuldade.

O teste ocorreu durante a missão Bandwagon-5 da SpaceX. Um foguete Falcon 9 decolou da Base da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, às 7h04, no horário local. Ele transportava 32 veículos, incluindo a cápsula experimental Starfall, que se separou do foguete cerca de 2 h 48 min após a decolagem, com retorno no oceano Pacífico, a aproximadamente 1.300 km a oeste da costa americana.

Para esse teste, os módulos continham, entre outros itens, baterias, materiais médicos, um aparelho capaz de tornar a água do mar potável e diferentes equipamentos de sobrevivência. Os pesquisadores instalaram sensores para registrar as temperaturas, os impactos e as vibrações sofridos durante o transporte.

Uma balsa salva-vidas também foi testada, mas apenas para verificar se poderia ser instalada na cápsula. Embora o lançamento tenha ocorrido conforme o previsto, os resultados detalhados dos testes ainda não estão disponíveis. A continuidade do projeto dependerá desses dados.

Os engenheiros querem saber, principalmente, como os objetos reagem às vibrações da viagem. Os aparelhos eletrônicos e os materiais médicos precisam continuar utilizáveis na chegada. A experiência ajudará a aprimorar as proteções colocadas ao redor dos equipamentos durante as próximas missões.

O programa se chama Rocket Cargo. Ele explora outra maneira de transportar rapidamente suprimentos por longas distâncias. Por enquanto, os responsáveis estudam sobretudo a resistência dos equipamentos e as restrições técnicas.

Essa abordagem, porém, ainda está longe de substituir os meios de transporte tradicionais. Enviar um foguete custa caro, e o retorno à Terra precisa ser preparado com grande precisão. Serão necessárias outras experiências para determinar se o ganho de tempo justifica essas dificuldades.