🚀 SpaceX teste une livraison par l'espace

Une fusée pourrait-elle bientôt acheminer des équipements de secours vers une région isolée beaucoup plus vite qu'un avion ?

C'est le principe d'une expérience menée avec SpaceX. Le 20 octobre 2026, une Falcon 9 a décollé de Floride avec une capsule expérimentale appelée Starfall. Le véhicule transportait des modules contenant du matériel utile dans des situations d'urgence.

Une fusée Falcon 9 décolle depuis la Floride. La capsule Starfall a été lancée par le même modèle de fusée lors de la mission Bandwagon-5 en octobre 2026.

Photo : Joshua Conti / U.S. Space Force, domaine public.

Cela consiste à faire voyager ces fournitures dans l'espace pour les amener vers un endroit difficile d'accès. Une région frappée par une catastrophe, par exemple, ne dispose pas toujours de routes ou de pistes utilisables. Une capsule pourrait, en théorie, contourner cette difficulté.

L'essai a eu lieu lors de la mission Bandwagon-5 de SpaceX. Une fusée Falcon 9 a décollé de la base de Cap Canaveral, en Floride, à 7 h 04, heure locale. Elle transportait 32 engins, dont la capsule expérimentale Starfall, séparée de la fusée environ 2 h 48 après le décollage avec un retour dans l'océan Pacifique, à environ 1 300 km à l'ouest des côtes américaines.

Pour cet essai, les modules contenaient notamment des batteries, du matériel médical, un appareil capable de rendre l'eau de mer potable et différents équipements de survie. Les chercheurs ont installé des capteurs pour enregistrer les températures, les chocs et les vibrations subis pendant le transport.

Un radeau de sauvetage a également été testé, mais uniquement pour vérifier qu'il pouvait être installé dans la capsule. Même si le lancement a bien eu lieu, les résultats détaillés des essais ne sont pas encore disponibles. La suite du projet dépendra de ces données.

Les ingénieurs veulent notamment savoir comment les objets réagissent aux vibrations du voyage. Les appareils électroniques et les fournitures médicales doivent rester utilisables à l'arrivée. L'expérience leur servira à améliorer les protections placées autour des équipements pendant les prochaines missions.

Le programme s'appelle Rocket Cargo. Il explore une autre manière de déplacer rapidement des fournitures sur de longues distances. Pour le moment, les responsables étudient surtout la résistance des équipements et les contraintes techniques.

Cette approche n'est toutefois pas près de remplacer les moyens de transport traditionnels. Envoyer une fusée coûte cher, et un retour sur Terre doit être préparé avec une grande précision. D'autres expériences seront nécessaires pour déterminer si le gain de temps justifie ces difficultés.