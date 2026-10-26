🚀 SpaceX prueba una entrega espacial

¿Podría un cohete transportar pronto equipos de socorro a una región aislada mucho más rápido que un avión?

Ese es el principio de un experimento realizado con SpaceX. El 20 de octubre de 2026, un Falcon 9 despegó de Florida con una cápsula experimental llamada Starfall. El vehículo transportaba módulos que contenían material útil en situaciones de emergencia.

Un cohete Falcon 9 despega desde Florida. La cápsula Starfall fue lanzada por el mismo modelo de cohete durante la misión Bandwagon-5 en octubre de 2026.

Foto: Joshua Conti / U.S. Space Force, dominio público.

Esto consiste en hacer viajar estos suministros por el espacio para llevarlos a un lugar de difícil acceso. Una región afectada por una catástrofe, por ejemplo, no siempre dispone de carreteras o pistas utilizables. En teoría, una cápsula podría evitar esta dificultad.

La prueba tuvo lugar durante la misión Bandwagon-5 de SpaceX. Un cohete Falcon 9 despegó de la base de Cabo Cañaveral, en Florida, a las 7:04, hora local. Transportaba 32 vehículos, incluida la cápsula experimental Starfall, que se separó del cohete aproximadamente 2 h 48 min después del despegue y amerizó en el océano Pacífico, a unos 1.300 km al oeste de la costa estadounidense.

Para esta prueba, los módulos contenían, entre otras cosas, baterías, material médico, un aparato capaz de potabilizar el agua de mar y diferentes equipos de supervivencia. Los investigadores instalaron sensores para registrar las temperaturas, los impactos y las vibraciones sufridos durante el transporte.

También se probó una balsa salvavidas, pero únicamente para comprobar que podía instalarse en la cápsula. Aunque el lanzamiento se llevó a cabo correctamente, los resultados detallados de las pruebas todavía no están disponibles. La continuación del proyecto dependerá de estos datos.

Los ingenieros quieren saber, en particular, cómo reaccionan los objetos a las vibraciones del viaje. Los aparatos electrónicos y los suministros médicos deben seguir siendo utilizables a la llegada. El experimento les servirá para mejorar las protecciones colocadas alrededor de los equipos durante las próximas misiones.

El programa se llama Rocket Cargo. Explora otra forma de transportar rápidamente suministros a largas distancias. Por el momento, los responsables estudian sobre todo la resistencia de los equipos y las limitaciones técnicas.

Sin embargo, esta estrategia todavía está lejos de reemplazar los medios de transporte tradicionales. Lanzar un cohete es caro, y el regreso a la Tierra debe prepararse con gran precisión. Serán necesarios más experimentos para determinar si el ahorro de tiempo justifica estas dificultades.