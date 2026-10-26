🚀 SpaceX prueba una entrega espacial

¿Podría un cohete transportar pronto equipos de socorro a una región aislada mucho más rápido que un avión?
Ese es el principio de un experimento realizado con SpaceX. El 20 de octubre de 2026, un Falcon 9 despegó de Florida con una cápsula experimental llamada Starfall. El vehículo transportaba módulos que contenían material útil en situaciones de emergencia.
Esto consiste en hacer viajar estos suministros por el espacio para llevarlos a un lugar de difícil acceso. Una región afectada por una catástrofe, por ejemplo, no siempre dispone de carreteras o pistas utilizables. En teoría, una cápsula podría evitar esta dificultad.
La prueba tuvo lugar durante la misión Bandwagon-5 de SpaceX. Un cohete Falcon 9 despegó de la base de Cabo Cañaveral, en Florida, a las 7:04, hora local. Transportaba 32 vehículos, incluida la cápsula experimental Starfall, que se separó del cohete aproximadamente 2 h 48 min después del despegue y amerizó en el océano Pacífico, a unos 1.300 km al oeste de la costa estadounidense.
Para esta prueba, los módulos contenían, entre otras cosas, baterías, material médico, un aparato capaz de potabilizar el agua de mar y diferentes equipos de supervivencia. Los investigadores instalaron sensores para registrar las temperaturas, los impactos y las vibraciones sufridos durante el transporte.
También se probó una balsa salvavidas, pero únicamente para comprobar que podía instalarse en la cápsula. Aunque el lanzamiento se llevó a cabo correctamente, los resultados detallados de las pruebas todavía no están disponibles. La continuación del proyecto dependerá de estos datos.
Los ingenieros quieren saber, en particular, cómo reaccionan los objetos a las vibraciones del viaje. Los aparatos electrónicos y los suministros médicos deben seguir siendo utilizables a la llegada. El experimento les servirá para mejorar las protecciones colocadas alrededor de los equipos durante las próximas misiones.
El programa se llama Rocket Cargo. Explora otra forma de transportar rápidamente suministros a largas distancias. Por el momento, los responsables estudian sobre todo la resistencia de los equipos y las limitaciones técnicas.
Sin embargo, esta estrategia todavía está lejos de reemplazar los medios de transporte tradicionales. Lanzar un cohete es caro, y el regreso a la Tierra debe prepararse con gran precisión. Serán necesarios más experimentos para determinar si el ahorro de tiempo justifica estas dificultades.