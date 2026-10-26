🪱 Überraschende „Spaghettiwürmer“ in der Tiefsee entdeckt

Meereswürmer mit kleinen Strukturen, die Saugnäpfen ähneln, wurden am Grund des Indischen Ozeans entdeckt.

Diese Tiere gehören zur Gruppe der „Spaghettiwürmer“. Ihr ungewöhnlicher Spitzname stammt von den zahlreichen sehr dünnen Tentakeln, die von ihrem Kopf ausgehen. Sie breiten sie um sich herum aus, um winzige Nahrungsstücke aufzunehmen, die auf dem Meeresboden liegen. Der Rest ihres Körpers ist oft in einer Röhre verborgen.

Exemplar eines „Spaghettiwurms“.

Quelle: CSIRO.

Australische Forschende entdeckten sie bei Expeditionen, die sie 2021 und 2022 rund um Seeberge nahe der Weihnachtsinsel und den Kokosinseln unternahmen. Sie sammelten mehr als 850 Meereswürmer, die anschließend in die Sammlungen des Australian Museum aufgenommen wurden.

Unter den Exemplaren überraschte eine Entdeckung das Team besonders. Unter dem Körper einiger Würmer beobachteten die Wissenschaftler Strukturen, die an kleine Saugnäpfe erinnern. Sie sind so ungewöhnlich, dass sie zur Namensgebung einer neuen Gattung beitrugen: Terebellosuctoria.

Die Forschenden identifizierten zwei Arten, die zu dieser Gattung gehören. Eine davon, Terebellosuctoria jimii, wurde auf einem Seeberg in mehr als 670 Metern Tiefe gefunden. Einige Exemplare werden bis zu 7,5 Zentimeter lang, ohne ihre langen Tentakel.

Wozu könnten diese Saugnäpfe dienen? Spaghettiwürmer leben normalerweise in Röhren, die im Schlamm oder Sand verankert sind. An den Hängen von Seebergen können die Strömungen jedoch einen großen Teil der Sedimente forttragen. Die Forschenden vermuten, dass diese Strukturen den Tieren helfen, an ihrer Unterlage haften zu bleiben.

Diese Funktion ist noch eine Hypothese, die auf ihrer Anatomie und ihrem Lebensraum beruht. Die Wissenschaftler haben die Saugnäpfe auf dem Meeresboden noch nicht direkt in Aktion beobachtet.

Um festzustellen, ob diese Würmer zu bereits bekannten Arten gehörten oder nicht, untersuchte das Team ihre Körper unter dem Mikroskop und analysierte ihre DNA. Die Studie beschreibt insgesamt sieben neue Arten von Meereswürmern, darunter die beiden Vertreter von Terebellosuctoria.

Und diese Arbeit ist noch lange nicht abgeschlossen. Die Expeditionen brachten Hunderte von Exemplaren zurück, von denen viele noch untersucht werden müssen. Seeberge könnten noch viele weitere unbekannte Tiere beherbergen, die an Lebensräume angepasst sind, die Forschende nur selten erkunden können.