🪱 Descubren sorprendentes «gusanos espagueti» en las profundidades

Se han descubierto en el fondo del océano Índico unos gusanos marinos dotados de pequeñas estructuras parecidas a ventosas.

Estos animales pertenecen al grupo de los «gusanos espagueti». Su curioso apodo se debe a los numerosos tentáculos muy finos que parten de su cabeza. Los extienden a su alrededor para recoger diminutos fragmentos de alimento depositados en el fondo marino. El resto de su cuerpo suele estar oculto en un tubo.

Ejemplar de «gusano espagueti».

Crédito: CSIRO.

Unos investigadores australianos los encontraron durante expediciones realizadas en 2021 y 2022 alrededor de montañas submarinas cercanas a la isla Christmas y a las islas Cocos. Recolectaron más de 850 gusanos marinos, que posteriormente llevaron a las colecciones del Museo Australiano.

Entre los ejemplares, un descubrimiento sorprendió especialmente al equipo. Bajo el cuerpo de algunos gusanos, los científicos observaron estructuras que recuerdan a pequeñas ventosas. Son lo bastante inusuales como para haber inspirado el nombre de un nuevo género, Terebellosuctoria.

Los investigadores identificaron dos especies pertenecientes a este género. Una de ellas, Terebellosuctoria jimii, fue encontrada en una montaña submarina a más de 670 metros de profundidad. Algunos individuos miden hasta 7,5 centímetros, sin contar sus largos tentáculos.

¿Para qué pueden servir estas ventosas? Los gusanos espagueti suelen vivir en tubos instalados en el lodo o la arena. Pero en las laderas de las montañas submarinas, las corrientes pueden llevarse gran parte de los sedimentos. Los investigadores creen que estas estructuras ayudan a los animales a permanecer sujetos a su soporte.

Esta función sigue siendo una hipótesis, basada en su anatomía y en el lugar donde viven. Los científicos no han observado directamente las ventosas en acción en el fondo del océano.

Para determinar si estos gusanos pertenecían a especies ya conocidas o no, el equipo examinó sus cuerpos al microscopio y analizó su ADN. El estudio describe un total de siete especies nuevas de gusanos marinos, incluidos los dos miembros de Terebellosuctoria.

Y este trabajo está lejos de haber terminado. Las expediciones trajeron cientos de ejemplares, muchos de los cuales aún esperan ser estudiados. Las montañas submarinas podrían albergar muchos otros animales desconocidos, adaptados a entornos que los investigadores rara vez tienen la oportunidad de explorar.