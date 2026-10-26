🪱 Surpreendentes "vermes espaguete" descobertos nas profundezas

Vermes marinhos dotados de pequenas estruturas semelhantes a ventosas foram descobertos no fundo do oceano Índico.

Esses animais pertencem ao grupo dos «vermes espaguete». Seu curioso apelido vem dos numerosos tentáculos muito finos que partem de sua cabeça. Eles os espalham ao redor de si para recolher minúsculos pedaços de alimento depositados no fundo do mar. O restante do corpo costuma ficar escondido em um tubo.

Amostra de "vermes espaguete".

Crédito: CSIRO.

Pesquisadores australianos encontraram esses animais durante expedições realizadas em 2021 e 2022 ao redor de montanhas submarinas próximas à Ilha Christmas e às Ilhas Cocos. Eles coletaram mais de 850 vermes marinhos, posteriormente levados para as coleções do Museu Australiano.

Entre os espécimes, uma descoberta surpreendeu particularmente a equipe. Sob o corpo de alguns vermes, os cientistas observaram estruturas que lembram pequenas ventosas. Elas são suficientemente incomuns para terem inspirado o nome de um novo gênero, Terebellosuctoria.

Os pesquisadores identificaram duas espécies pertencentes a esse gênero. Uma delas, Terebellosuctoria jimii, foi encontrada em uma montanha submarina a mais de 670 metros de profundidade. Alguns indivíduos medem até 7,5 centímetros, sem contar seus longos tentáculos.

Para que essas ventosas podem servir? Os vermes espaguete costumam viver em tubos instalados na lama ou na areia. Mas, nas encostas das montanhas submarinas, as correntes podem levar embora grande parte dos sedimentos. Os pesquisadores acreditam que essas estruturas ajudam os animais a permanecer fixos em seu suporte.

Essa função ainda é uma hipótese, baseada em sua anatomia e em seu local de vida. Os cientistas não observaram diretamente as ventosas em ação no fundo do oceano.

Para determinar se esses vermes pertenciam a espécies já conhecidas ou não, a equipe examinou seus corpos ao microscópio e analisou seu DNA. O estudo descreve sete novas espécies de vermes marinhos no total, incluindo os dois membros de Terebellosuctoria.

E esse trabalho está longe de terminar. As expedições trouxeram centenas de espécimes, muitos dos quais ainda aguardam ser estudados. As montanhas submarinas podem abrigar muitos outros animais desconhecidos, adaptados a ambientes que os pesquisadores raramente têm a oportunidade de explorar.