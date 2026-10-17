Teslas fliegendes Auto beeindruckt, löst aber nicht das eigentliche Problem

Ein Elektroauto, das rückwärts fährt, in die Luft steigt, sich dreht und wieder auf seinen Rädern landet. Das ist die Demonstration, die Tesla am 15. Oktober 2026 nach Ortszeit beziehungsweise am 16. Oktober in Europa auf einem SpaceX-Gelände in Texas durchgeführt hat. Hinter diesen spektakulären Bildern verbirgt sich eine echte ingenieurtechnische Meisterleistung. Aber ist diese Technologie tatsächlich für unsere Fortbewegung geeignet? Bei dem vorgestellten Fahrzeug handelt es sich um eine neue Version des Roadsters, des Elektro-Sportwagens, den Tesla bereits 2017 angekündigt hatte. Für die Demonstration setzte der Hersteller einen Prototypen ohne Fahrer an Bord ein, der mehrere Luftakrobatiken ausführen konnte. Unter anderem überquerte er dank seiner Triebwerke eine Reihe aus fünf Fahrzeugen. Der Tesla Roadster

© Tesla Elon Musk spricht inzwischen von einem fliegenden Auto. Doch das, was Tesla zeigt, ähnelt eher kontrollierten Sprüngen als einem echten Flug, der es ermöglichen würde, sich durch die Luft zu bewegen.

Beeindruckende Ingenieurskunst mit Anleihen aus der Raketentechnik Für diese Akrobatik haben die Ingenieure von Tesla und SpaceX zwei unterschiedliche Technologien miteinander verbunden. Die erste basiert auf leistungsstarken Ventilatoren, die unter dem Auto angebracht sind. Sie saugen die Luft zwischen dem Fahrzeug und dem Boden an und erzeugen dadurch einen Unterdruck, der die Reifen auf die Fahrbahn presst. Dieses System funktioniert auch bei niedriger Geschwindigkeit – anders als herkömmliche Spoiler, die auf die Bewegung der Luft angewiesen sind. Der Tesla Roadster

© Tesla Die Saugwirkung soll stark genug sein, um den Roadster an einer kopfüber liegenden Oberfläche zu halten. So konnte der Prototyp eine gebogene Rampe entlangfahren, ohne herunterzufallen. Die zweite Technologie stammt aus der Luft- und Raumfahrt. Zehn rund um das Fahrzeug verteilte Düsen stoßen komprimiertes Gas mit sehr hohem Druck aus. Durch die Gegenreaktion erzeugt jeder Strahl einen Schub in die entgegengesetzte Richtung. Indem sie diesen Schub präzise dosieren, können die Ingenieure das Fahrzeug anheben, seine Ausrichtung verändern und seinen Fall abbremsen. Das Prinzip ähnelt dem kleiner Triebwerke, die zur Ausrichtung bestimmter Raumfahrzeuge eingesetzt werden. Laut Tesla umfasst das System zwei Tanks mit insgesamt 600 Litern Fassungsvermögen, die etwa 250 kg Druckluft enthalten. Ihre Nutzung erfordert eine besonders präzise Steuerung der verschiedenen Düsen, insbesondere um ein Umkippen des Autos zu verhindern.

Warum dieses Auto nicht wie ein Flugzeug oder Hubschrauber fliegen kann Diese Demonstration zeigt jedoch nicht, dass der Roadster eine Flugstrecke zurücklegen könnte. Das Hauptproblem liegt in der Energiemenge, die erforderlich ist, um ein Auto in der Luft zu halten. Im Gegensatz zu einem Flugzeug, das seine Flügel nutzt, um sich in der Luft zu halten, ist der Roadster vom Schub seiner Triebwerke abhängig. Um in der Schwebe zu bleiben, muss dieser das Gewicht des Fahrzeugs ständig ausgleichen. Ein Gleitflug, bei dem das Fluggerät mithilfe seiner eigenen Höhe und der bereits erreichten Geschwindigkeit eine kontrollierte Flugbahn beibehalten könnte, ist hier nicht möglich. Selbst ein Hubschrauber kann dank Autorotation, der Trägheit seiner Rotorblätter und durch deren Neigung ohne Motor landen. In einem solchen Fall würde der Tesla Roadster zu einer einfachen, frei fallenden Masse werden. Hier sind die Druckluftreserven begrenzt. Sogar sehr begrenzt – auf wenige Sekunden. Und das Befüllen der Tanks erfordert viel Energie und Zeit: genau das Gegenteil dessen, was man von einem Fahrzeug erwartet. Eine solche Luftmenge erneut zu komprimieren, setzt außerdem eine geeignete Anlage voraus. Das System nimmt ebenfalls viel Platz ein: Die zum Fliegen ausgestattete Version verliert sogar ihren Beifahrersitz. Viel beeindruckender wäre es gewesen, wenn die Demonstration einen mehrere Dutzend Minuten dauernden Schwebeflug oder kontrollierten Flug gezeigt hätte. Wie man jedoch sehen kann, dauerte sie nur wenige Sekunden. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die Gasstrahlen extrem stark sind. Wenn die Straße nicht vollständig gereinigt ist, schleudern sie verschiedene Gegenstände durch die Gegend – mit Verletzungsgefahr für Personen in der Nähe. Umgekehrt saugt die Sogwirkung, die das Fahrzeug am Boden hält, alles an, was sich auf und neben der Fahrbahn befindet, und zwar mit einer Kraft, die zwangsläufig größer ist als das Gewicht des Fahrzeugs: Der kleinste Kieselstein wird zu einer Kugel, die in die Rotorblätter geschossen wird, und Omas Chihuahua zu fein gehacktem Tatar. Der vorgestellte Roadster ist zwar beeindruckend, bleibt aber eine Maschine, die für punktuelle Leistungen entwickelt wurde, und keineswegs ein Lufttransportmittel.

Die NASA nutzte dieses Prinzip bereits für die Landung auf dem Mars Die Idee, ein Fluggerät mithilfe mehrerer unabhängiger Triebwerke zu steuern, ist keineswegs neu. Im Jahr 2012 nutzte die NASA bereits ein besonders beeindruckendes System, um ihren Rover Curiosity auf der Marsoberfläche abzusetzen. Diese fliegende Plattform mit dem Namen Sky Crane war mit acht Raketentriebwerken ausgestattet. Sie steuerte ihre Geschwindigkeit und Position über dem Marsboden. Anschließend ließ sie den an Seilen aufgehängten Rover hinab und entfernte sich, sobald die Landung abgeschlossen war. Dieser vollständig automatisierte Vorgang wurde 2021 mit dem Rover Perseverance wiederholt, der etwa die Größe eines Autos hat. Ein von der NASA bereits beherrschtes Prinzip Die Antriebstechnologien sind unterschiedlich, doch das Steuerungsprinzip ist ähnlich: Mehrere Schubkräfte werden angepasst, um ein Gerät zu stabilisieren und seine Bewegungen zu kontrollieren.

Fliegende Autos gibt es bereits und sie werden seit Langem eingesetzt – aber nicht so, wie man denkt Das eigentliche Hindernis für die Entwicklung fliegender Autos ist nicht ausschließlich technologischer Natur. Fahrzeuge, die eine oder zwei Personen durch die Luft befördern können, gibt es seit Jahrzehnten. Einige Ultraleichtflugzeuge, Tragschrauber und kleine Hubschrauber sind hinsichtlich ihrer Abmessungen sogar mit einem Auto vergleichbar. Niemand kann sie jedoch wie ein gewöhnliches Auto benutzen, und das ist gesetzlich geregelt. Nicht die Form eines Autos oder die verwendete Technologie hebt die für die Nutzung geltenden Vorschriften auf. Vor 101 Jahren flog die C-6 von Juan de la Cierva deutlich weiter und länger als der Tesla Roadster.

Bild Wikimedia Um ein Ultraleichtflugzeug im öffentlichen Raum zu steuern, benötigt man einen Flugschein und eine Pilotenlizenz. In dieser Ausbildung lernt man unter anderem, mit dem Wetter, anderen Luftfahrzeugen und Notfallsituationen umzugehen. Jeder Flug erfordert eine Vorbereitung. Der Pilot muss seine Route, die regulierten Gebiete und die Wetterbedingungen kennen. Sofern er sich nicht in einem unregulierten Gebiet befindet, also mitten im Nirgendwo, muss er einen Flugplan einreichen und mit der Flugsicherung kommunizieren. Im Gegensatz zu einem Auto kann ein Luftfahrzeug auch nicht überall starten und landen. Selbst bei einem senkrechten Start bleiben eine freie Fläche und sichere Bedingungen unerlässlich. Ultraleicht-Tragschrauber Magni M16.

Bild Wikimedia Diese Einschränkungen reagieren auf ganz konkrete Gefahren. Ein liegen gebliebenes Auto kann in der Regel am Straßenrand anhalten. Ein in Schwierigkeiten geratenes Fluggerät könnte auf ein Wohnhaus, einen Passanten oder ein anderes Fahrzeug stürzen. Das Überfliegen von Ballungsräumen ist daher streng geregelt, mit Mindestflughöhen und zahlreichen Einschränkungen. Selbst kleine Freizeitdrohnen mit einem Gewicht von mehr als einigen hundert Gramm dürfen im öffentlichen Raum innerhalb von Ballungsgebieten nicht fliegen. Und wenn man das Gewicht eines Elektroautos bedenkt … Außerdem müssten Lärm, Turbulenzen und die starken, auf den Boden gerichteten Strahlen berücksichtigt werden. Ein senkrechter Start mitten auf einer Straße würde Personen, andere Fahrzeuge und Gegenstände in der Nähe direkt gefährden – Verletzungen und Schäden wären vorprogrammiert.