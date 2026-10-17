🛞 La voiture volante de Tesla impressionne, mais ne résout pas le vrai problème

Une voiture électrique qui roule à l'envers, s'élance dans les airs, effectue une rotation et retombe sur ses roues. C'est la démonstration réalisée par Tesla le 15 octobre 2026 en date locale, ou le 16 en Europe, sur un site de SpaceX au Texas. Derrière ces images spectaculaires se cache une véritable prouesse d'ingénierie. Mais cette technologie est-elle réellement adaptée à nos déplacements ? Le véhicule présenté est une nouvelle version du Roadster, la sportive électrique annoncée par Tesla dès 2017. Pour sa démonstration, le constructeur a utilisé un prototype sans conducteur à bord, capable d'effectuer plusieurs acrobaties aériennes. Il a notamment franchi une rangée de cinq véhicules grâce à ses propulseurs. Le Tesla Roadster

© Tesla Elon Musk parle désormais de voiture volante. Pourtant, ce que montre Tesla ressemble davantage à des sauts contrôlés qu'à un véritable vol permettant de se déplacer dans les airs.

Une ingénierie impressionnante qui emprunte aux fusées Pour réaliser ces acrobaties, les ingénieurs de Tesla et de SpaceX ont associé deux technologies distinctes. La première repose sur de puissants ventilateurs placés sous la voiture. Ceux-ci aspirent l'air situé entre le véhicule et le sol, créant une dépression qui plaque les pneus contre la chaussée. Ce système fonctionne même à faible vitesse, contrairement aux ailerons classiques qui ont besoin du déplacement de l'air. Le Tesla Roadster

© Tesla L'aspiration serait suffisamment puissante pour maintenir le Roadster sur une surface à l'envers. C'est ainsi que le prototype a pu parcourir une rampe incurvée sans tomber. La seconde technologie provient de l'aérospatiale. Dix tuyères réparties autour du véhicule éjectent du gaz comprimé à très haute pression. Par réaction, chaque jet exerce une poussée dans la direction opposée. En dosant précisément cette poussée, les ingénieurs peuvent soulever le véhicule, modifier son orientation et ralentir sa chute. Le principe est comparable à celui de petits propulseurs utilisés pour orienter certains engins spatiaux. Selon Tesla, le système comprend deux réservoirs totalisant 600 litres, contenant environ 250 kg d'air comprimé. Leur utilisation nécessite un contrôle particulièrement précis des différentes tuyères, notamment pour éviter que la voiture ne bascule.

Pourquoi cette voiture ne peut pas voler comme un avion ou un hélicoptère Cette démonstration ne montre pourtant pas que le Roadster pourrait effectuer un trajet aérien. Le principal problème vient de la quantité d'énergie nécessaire pour maintenir une voiture dans les airs. Contrairement à un avion, qui utilise ses ailes pour se maintenir en vol, le Roadster dépend de la poussée de ses propulseurs. Pour rester en suspension, cette dernière doit compenser en permanence le poids du véhicule. Ici, pas de notion de vol plané, où l'appareil pourrait maintenir une trajectoire contrôlée en exploitant sa propre hauteur et sa vitesse déjà acquise pour se maintenir dans les airs. Même un hélicoptère peut, grâce à l'autorotation, à l'inertie de ses pales et en jouant sur leur inclinaison, parvenir à se poser sans moteur. Dans un tel cas, le Tesla Roadster deviendrait une simple masse en chute libre. Ici, les réserves d'air comprimé sont limitées. Et même très limitées, à quelques secondes. Et le remplissage des réservoirs nécessite beaucoup d'énergie et de temps : tout l'inverse de ce que l'on demande à un véhicule. Et comprimer à nouveau une telle quantité d'air suppose une installation adaptée. Le système occupe également un espace important : la version équipée pour voler perd même son siège passager. Il aurait été bien plus impressionnant que la démonstration nous montre un vol stationnaire ou contrôlé de plusieurs dizaines de minutes. Mais vous pouvez le constater, cela n'a duré que quelques secondes. Autre difficulté, les jets de gaz sont extrêmement puissants. Si la route n'est pas parfaitement nettoyée, ils projetteront divers débris, avec blessures pour les personnes proches. Dans l'autre sens, l'aspiration permettant de plaquer le véhicule au sol aspire tout ce qui se trouve sur la piste et autour de lui avec une force nécessairement supérieure au poids du véhicule : le moindre gravier devient une balle tirée dans les pales et le chihuahua de mamie un steak tartare finement haché. Certes impressionnant, le Roadster présenté reste une machine conçue pour des performances ponctuelles, et absolument pas un appareil de transport aérien.

La NASA utilisait déjà ce principe pour se poser sur Mars L'idée de contrôler un engin volant grâce à plusieurs propulseurs indépendants est loin d'être nouvelle. En 2012, la NASA utilisait déjà un système particulièrement impressionnant pour déposer son rover Curiosity à la surface de Mars. Baptisée Sky Crane, cette grue volante était équipée de huit moteurs-fusées. La plateforme contrôlait sa vitesse et sa position au-dessus du sol martien. Elle descendait ensuite le rover, suspendu à des câbles, avant de s'en éloigner une fois l'atterrissage terminé. Cette opération entièrement automatisée a été reproduite en 2021 avec le rover Perseverance, de la taille d'une voiture. Un principe déjà maîtrisé par la NASA Les technologies de propulsion sont différentes, mais le principe de contrôle est similaire : ajuster plusieurs poussées pour stabiliser un appareil et maîtriser ses déplacements.

Les voitures volantes existent déjà et sont utilisées depuis longtemps, mais pas comme on l'imagine Le véritable obstacle au développement des voitures volantes n'est pas uniquement technologique. Des véhicules capables de transporter une ou deux personnes dans les airs existent depuis des décennies. Certains ULM, autogires et petits hélicoptères sont même comparables à une voiture par leurs dimensions. Mais personne ne peut les utiliser comme une automobile ordinaire, et c'est réglementé. Ce n'est pas la forme d'une voiture ou la technologie utilisée qui supprime la réglementation liée à l'usage. Il y a 101 ans, le C-6 de Juan de la Cierva volait bien plus loin et bien plus longtemps que la Tesla Roadster.

Image Wikimedia Pour piloter un ULM dans un espace public, il faut obtenir un brevet et une licence de pilote. Cette formation permet notamment d'apprendre à gérer la météo, les autres aéronefs et les situations d'urgence. Chaque déplacement aérien exige une préparation. Le pilote doit connaître son itinéraire, les zones réglementées et les conditions météorologiques. Sauf à être en zone non réglementée, c'est-à-dire au milieu de nulle part, il doit déposer un plan de vol et communiquer avec le contrôle aérien. Contrairement à une automobile, un aéronef ne peut pas non plus décoller et atterrir n'importe où. Même avec un décollage vertical, une surface dégagée et des conditions de sécurité restent indispensables. ULM Autogire Magni M16.

Image Wikimedia Ces contraintes répondent à des dangers très concrets. Une voiture en panne peut généralement s'immobiliser sur le bord de la route. Un véhicule volant en difficulté risque de tomber sur une habitation, un passant ou un autre véhicule. Le survol des agglomérations est donc strictement réglementé, avec des altitudes minimales et de nombreuses restrictions. Même les petits drones de loisir dépassant quelques centaines de grammes sont interdits de vol dans l'espace public en agglomération. Alors quand on connaît la masse d'une voiture électrique... Il faudrait aussi gérer le bruit, les turbulences et les puissants jets dirigés vers le sol. Un décollage vertical au milieu d'une rue exposerait directement les personnes, les autres véhicules et les objets situés à proximité, avec blessures et dégâts assurés.