El coche volador de Tesla impresiona, pero no resuelve el verdadero problema

Un coche eléctrico que circula al revés, se eleva por los aires, realiza una rotación y vuelve a caer sobre sus ruedas. Esta es la demostración realizada por Tesla el 15 de octubre de 2026, según la fecha local, o el 16 en Europa, en un emplazamiento de SpaceX en Texas. Detrás de estas imágenes espectaculares se esconde una auténtica proeza de ingeniería. Pero ¿es realmente adecuada esta tecnología para nuestros desplazamientos? El vehículo presentado es una nueva versión del Roadster, el deportivo eléctrico anunciado por Tesla ya en 2017. Para su demostración, el fabricante utilizó un prototipo sin conductor a bordo, capaz de realizar varias acrobacias aéreas. En particular, logró saltar por encima de una fila de cinco vehículos gracias a sus propulsores. El Tesla Roadster

© Tesla Elon Musk habla ahora de coche volador. Sin embargo, lo que muestra Tesla se parece más a saltos controlados que a un vuelo real que permita desplazarse por el aire.

Una ingeniería impresionante que toma prestada tecnología de los cohetes Para realizar estas acrobacias, los ingenieros de Tesla y SpaceX combinaron dos tecnologías distintas. La primera se basa en potentes ventiladores situados bajo el coche. Estos aspiran el aire situado entre el vehículo y el suelo, creando una depresión que pega los neumáticos a la calzada. Este sistema funciona incluso a baja velocidad, a diferencia de los alerones clásicos, que necesitan el desplazamiento del aire. El Tesla Roadster

© Tesla La succión sería lo bastante potente como para mantener el Roadster sobre una superficie invertida. Así fue como el prototipo pudo recorrer una rampa curvada sin caer. La segunda tecnología procede de la industria aeroespacial. Diez toberas distribuidas alrededor del vehículo expulsan gas comprimido a muy alta presión. Como reacción, cada chorro ejerce un empuje en la dirección opuesta. Dosificando con precisión este empuje, los ingenieros pueden elevar el vehículo, modificar su orientación y ralentizar su caída. El principio es comparable al de los pequeños propulsores utilizados para orientar determinadas naves espaciales. Según Tesla, el sistema incluye dos depósitos que suman 600 litros y contienen aproximadamente 250 kg de aire comprimido. Su uso requiere un control especialmente preciso de las distintas toberas, sobre todo para evitar que el coche vuelque.

Por qué este coche no puede volar como un avión o un helicóptero Sin embargo, esta demostración no demuestra que el Roadster pueda realizar un trayecto aéreo. El principal problema procede de la cantidad de energía necesaria para mantener un coche en el aire. A diferencia de un avión, que utiliza sus alas para mantenerse en vuelo, el Roadster depende del empuje de sus propulsores. Para permanecer suspendido, este debe compensar constantemente el peso del vehículo. Aquí no existe el concepto de vuelo planeado, en el que la aeronave podría mantener una trayectoria controlada aprovechando su propia altura y la velocidad ya adquirida para mantenerse en el aire. Incluso un helicóptero puede, gracias a la autorrotación, a la inercia de sus palas y jugando con su inclinación, llegar a aterrizar sin motor. En un caso así, el Tesla Roadster se convertiría en una simple masa en caída libre. Aquí, las reservas de aire comprimido son limitadas. Y muy limitadas: apenas unos segundos. Además, llenar los depósitos requiere mucha energía y tiempo, justo lo contrario de lo que se espera de un vehículo. Y volver a comprimir una cantidad de aire semejante supone disponer de una instalación adecuada. El sistema también ocupa un espacio considerable: la versión equipada para volar incluso pierde su asiento del pasajero. Habría sido mucho más impresionante que la demostración mostrara un vuelo estacionario o controlado de varias decenas de minutos. Pero, como puede comprobarse, solo duró unos segundos. Otra dificultad es que los chorros de gas son extremadamente potentes. Si la carretera no está perfectamente limpia, proyectarán diversos residuos y podrán herir a las personas cercanas. En el otro sentido, la succión que permite pegar el vehículo al suelo aspira todo lo que se encuentra en la pista y a su alrededor con una fuerza necesariamente superior al peso del vehículo: la menor piedra se convierte en una bala disparada contra las palas y el chihuahua de la abuela, en un steak tartar finamente picado. Aunque impresionante, el Roadster presentado sigue siendo una máquina diseñada para realizar proezas puntuales, y en absoluto un medio de transporte aéreo.

La NASA ya utilizaba este principio para aterrizar en Marte La idea de controlar una máquina voladora mediante varios propulsores independientes no es nueva. En 2012, la NASA ya utilizaba un sistema especialmente impresionante para depositar su rover Curiosity en la superficie de Marte. Bautizada como Sky Crane, esta grúa voladora estaba equipada con ocho motores cohete. La plataforma controlaba su velocidad y su posición sobre el suelo marciano. A continuación, descendía el rover, suspendido de unos cables, antes de alejarse de él una vez finalizado el aterrizaje. Esta operación completamente automatizada se reprodujo en 2021 con el rover Perseverance, del tamaño de un coche. Un principio ya dominado por la NASA Las tecnologías de propulsión son diferentes, pero el principio de control es similar: ajustar varios empujes para estabilizar una aeronave y controlar sus desplazamientos.

Los coches voladores ya existen y se utilizan desde hace tiempo, pero no como imaginamos El verdadero obstáculo para desarrollar coches voladores no es únicamente tecnológico. Desde hace décadas existen vehículos capaces de transportar a una o dos personas por el aire. Algunos ULM, autogiros y pequeños helicópteros son incluso comparables a un coche por sus dimensiones. Pero nadie puede utilizarlos como un automóvil normal, y su uso está regulado. No es la forma de un coche ni la tecnología utilizada lo que elimina la normativa relacionada con su uso. Hace 101 años, el C-6 de Juan de la Cierva volaba mucho más lejos y durante mucho más tiempo que el Tesla Roadster.

Imagen Wikimedia Para pilotar un ULM en un espacio público, hay que obtener un certificado y una licencia de piloto. Esta formación permite aprender, entre otras cosas, a gestionar el tiempo meteorológico, las demás aeronaves y las situaciones de emergencia. Cada desplazamiento aéreo exige una preparación. El piloto debe conocer su itinerario, las zonas reguladas y las condiciones meteorológicas. Salvo que se encuentre en una zona no regulada, es decir, en medio de la nada, debe presentar un plan de vuelo y comunicarse con el control aéreo. A diferencia de un automóvil, una aeronave tampoco puede despegar y aterrizar en cualquier lugar. Incluso con un despegue vertical, siguen siendo indispensables una superficie despejada y unas condiciones de seguridad adecuadas. ULM autogiro Magni M16.

Imagen Wikimedia Estas restricciones responden a peligros muy concretos. Un coche averiado normalmente puede detenerse en el arcén. Un vehículo volador con problemas corre el riesgo de caer sobre una vivienda, un peatón u otro vehículo. Por eso, el sobrevuelo de las zonas urbanas está estrictamente regulado, con altitudes mínimas y numerosas restricciones. Incluso los pequeños drones recreativos que superan unos cientos de gramos tienen prohibido volar en el espacio público de las zonas urbanas. Así que, cuando se conoce la masa de un coche eléctrico... También habría que gestionar el ruido, las turbulencias y los potentes chorros dirigidos hacia el suelo. Un despegue vertical en medio de una calle expondría directamente a las personas, a los demás vehículos y a los objetos situados cerca, con heridas y daños asegurados.