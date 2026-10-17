O carro voador da Tesla impressiona, mas não resolve o verdadeiro problema

Um carro elétrico que anda de cabeça para baixo, alça voo, faz uma rotação e volta a cair sobre as próprias rodas. Essa foi a demonstração realizada pela Tesla em 15 de outubro de 2026, no horário local, ou no dia 16 na Europa, em uma instalação da SpaceX no Texas. Por trás dessas imagens espetaculares há uma verdadeira façanha de engenharia. Mas será que essa tecnologia é realmente adequada para nossos deslocamentos? O veículo apresentado é uma nova versão do Roadster, o esportivo elétrico anunciado pela Tesla em 2017. Para a demonstração, a fabricante usou um protótipo sem motorista a bordo, capaz de realizar várias acrobacias aéreas. Ele chegou a saltar sobre uma fileira de cinco veículos graças aos seus propulsores. O Tesla Roadster

© Tesla Elon Musk agora fala em carro voador. No entanto, o que a Tesla mostra se parece mais com saltos controlados do que com um voo de verdade que permita se deslocar pelo ar.

Uma engenharia impressionante que toma emprestada a tecnologia dos foguetes Para realizar essas acrobacias, os engenheiros da Tesla e da SpaceX combinaram duas tecnologias distintas. A primeira se baseia em poderosos ventiladores instalados sob o carro. Eles aspiram o ar situado entre o veículo e o solo, criando uma depressão que mantém os pneus pressionados contra a pista. Esse sistema funciona mesmo em baixa velocidade, ao contrário dos aerofólios convencionais, que precisam do deslocamento do ar. O Tesla Roadster

© Tesla A sucção seria suficientemente potente para manter o Roadster sobre uma superfície de cabeça para baixo. Foi assim que o protótipo conseguiu percorrer uma rampa curva sem cair. A segunda tecnologia vem do setor aeroespacial. Dez bocais distribuídos ao redor do veículo ejetam gás comprimido a uma pressão muito alta. Como reação, cada jato exerce um impulso na direção oposta. Ao dosar precisamente esse impulso, os engenheiros podem levantar o veículo, modificar sua orientação e desacelerar sua queda. O princípio é comparável ao de pequenos propulsores usados para orientar certas espaçonaves. Segundo a Tesla, o sistema inclui dois reservatórios que totalizam 600 litros, contendo aproximadamente 250 kg de ar comprimido. Seu uso exige um controle particularmente preciso dos diferentes bocais, especialmente para evitar que o carro tombe.

Por que esse carro não pode voar como um avião ou helicóptero Essa demonstração, no entanto, não mostra que o Roadster poderia realizar um trajeto aéreo. O principal problema vem da quantidade de energia necessária para manter um carro no ar. Ao contrário de um avião, que usa as asas para se manter em voo, o Roadster depende do impulso de seus propulsores. Para permanecer suspenso, esse impulso precisa compensar continuamente o peso do veículo. Aqui, não há a possibilidade de voo planado, em que a aeronave poderia manter uma trajetória controlada aproveitando sua própria altura e a velocidade já adquirida para permanecer no ar. Até mesmo um helicóptero pode, graças à autorrotação, à inércia de suas pás e ao ajuste de sua inclinação, conseguir pousar sem motor. Nesse caso, o Tesla Roadster se tornaria apenas uma massa em queda livre. Aqui, as reservas de ar comprimido são limitadas. E muito limitadas: a apenas alguns segundos. Além disso, o enchimento dos reservatórios exige muita energia e tempo — exatamente o oposto do que se espera de um veículo. E comprimir novamente essa quantidade de ar exige uma instalação adequada. O sistema também ocupa um espaço considerável: a versão equipada para voar perde até mesmo o banco do passageiro. Teria sido muito mais impressionante se a demonstração tivesse mostrado um voo pairado ou controlado durante várias dezenas de minutos. Mas, como é possível constatar, isso durou apenas alguns segundos. Outra dificuldade é que os jatos de gás são extremamente potentes. Se a estrada não estiver perfeitamente limpa, eles projetarão diversos detritos, ferindo as pessoas próximas. No sentido oposto, a sucção que mantém o veículo pressionado contra o solo aspira tudo o que estiver na pista e ao redor dele com uma força necessariamente superior ao peso do veículo: o menor cascalho se transforma em uma bala disparada contra as pás, e o chihuahua da vovó, em um steak tartare finamente picado. Embora impressionante, o Roadster apresentado continua sendo uma máquina projetada para desempenhos pontuais, e de forma alguma uma aeronave de transporte.

A NASA já usava esse princípio para pousar em Marte A ideia de controlar uma aeronave com vários propulsores independentes está longe de ser nova. Em 2012, a NASA já usava um sistema particularmente impressionante para depositar seu rover Curiosity na superfície de Marte. Batizado de Sky Crane, esse guindaste voador era equipado com oito motores-foguete. A plataforma controlava sua velocidade e posição acima do solo marciano. Em seguida, baixava o rover, suspenso por cabos, antes de se afastar dele assim que o pouso terminava. Essa operação totalmente automatizada foi repetida em 2021 com o rover Perseverance, do tamanho de um carro. Um princípio já dominado pela NASA As tecnologias de propulsão são diferentes, mas o princípio de controle é semelhante: ajustar vários impulsos para estabilizar uma aeronave e controlar seus deslocamentos.

Os carros voadores já existem e são usados há muito tempo, mas não como imaginamos O verdadeiro obstáculo ao desenvolvimento dos carros voadores não é apenas tecnológico. Veículos capazes de transportar uma ou duas pessoas pelo ar existem há décadas. Alguns ultraleves, autogiros e pequenos helicópteros são até comparáveis a um carro em suas dimensões. Mas ninguém pode usá-los como um automóvel comum, e isso é regulamentado. Não é o formato de um carro nem a tecnologia utilizada que elimina a regulamentação ligada ao uso. Há 101 anos, o C-6 de Juan de la Cierva voava muito mais longe e por muito mais tempo do que o Tesla Roadster.

Imagem Wikimedia Para pilotar um ultraleve em um espaço público, é necessário obter um certificado e uma licença de piloto. Essa formação ensina, entre outras coisas, a lidar com o clima, outras aeronaves e situações de emergência. Cada deslocamento aéreo exige preparação. O piloto deve conhecer sua rota, as áreas regulamentadas e as condições meteorológicas. A menos que esteja em uma área não regulamentada, ou seja, no meio do nada, ele deve apresentar um plano de voo e se comunicar com o controle de tráfego aéreo. Ao contrário de um automóvel, uma aeronave também não pode decolar e pousar em qualquer lugar. Mesmo com uma decolagem vertical, uma área desobstruída e condições de segurança continuam sendo indispensáveis. Autogiro ultraleve Magni M16.

Imagem Wikimedia Essas restrições respondem a perigos muito concretos. Um carro quebrado geralmente pode parar no acostamento. Um veículo voador em dificuldade corre o risco de cair sobre uma residência, um pedestre ou outro veículo. O sobrevoo de áreas urbanas é, portanto, estritamente regulamentado, com altitudes mínimas e muitas restrições. Até mesmo pequenos drones recreativos com mais de algumas centenas de gramas são proibidos de voar em espaços públicos urbanos. Então, quando se conhece a massa de um carro elétrico... Também seria necessário lidar com o ruído, as turbulências e os poderosos jatos direcionados para o solo. Uma decolagem vertical no meio de uma rua exporia diretamente as pessoas, os outros veículos e os objetos situados nas proximidades, com ferimentos e danos garantidos.