🌋 Stromerzeugung auf einem Vulkan 1.500 m unter dem Meer

1.500 Meter unter dem Pazifischen Ozean ist es einem kleinen Kraftwerk gelungen, mehr Strom zu erzeugen, als es selbst verbrauchte. Allerdings nur für wenige Sekunden.

Das Experiment fand auf Axial statt, einem aktiven Vulkan etwa 480 Kilometer vor der Küste Oregons in den Vereinigten Staaten. Der Meeresboden wird dort von Wasser durchströmt, das durch die vulkanische Aktivität in der Tiefe erhitzt wird. Das US-amerikanische Unternehmen Endurance Energy wollte herausfinden, ob sich diese Wärme zur Stromerzeugung nutzen lässt, wie bei Geothermiekraftwerken an Land.

Der aktive hydrothermale Schlot El Gordo auf dem Gipfel des Unterwasservulkans Axial, beleuchtet von einer Beobachtungsausrüstung. Diese Aufnahme entstand vor dem Adélie-Experiment von 2026.

Foto: Ocean Observatories Initiative / NSF, gemeinfrei.

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Die Idee ist einfach: Eine sehr heiße Flüssigkeit soll eine mit einem Generator verbundene Turbine antreiben. Doch in dieser Tiefe wird alles schwieriger. Die Ausrüstung muss einem enormen Druck standhalten, ohne direkten menschlichen Eingriff funktionieren und von der Oberfläche aus gesteuert werden können.

Das Team bohrte zunächst einen kleinen, 16 Meter tiefen Schacht unter dem Meeresboden. Das austretende Wasser erreichte eine Temperatur von 260 °C. Das war ein erfolgreicher erster Schritt, doch der Durchfluss reichte nicht aus, um das Kraftwerk anzutreiben. Daher nutzten die Ingenieure eine andere, ganz in der Nähe gelegene Wärmequelle mit einem hydrothermalen Wasseraustritt von etwa 281 °C.

Der Prototyp mit dem Namen Adélie wog drei Tonnen. Auf dem Meeresboden installiert, wurde er dank eines Unterwasser-Kommunikationskabels von Seattle aus gesteuert. Während des Tests am 27. September 2026 erreichte seine Turbine etwa 26.000 Umdrehungen pro Minute.

Genau 8,7 Sekunden lang lieferte das Gerät mehr Strom, als es für seinen Betrieb benötigte. Der Überschuss erreichte einen Spitzenwert von 16,5 Kilowatt, bei einer mittleren Nettoleistung von etwa 2 Kilowatt während dieses kurzen Zeitraums. Der Test beweist somit, dass es möglich ist, direkt auf dem Meeresboden einen Energieüberschuss zu erzeugen.

Doch die Schwierigkeiten traten schnell auf. Ein elektrisches Schutzsystem unterbrach den Betrieb. Bei einem wenige Minuten später unternommenen Neustartversuch wurde ein Kabel beschädigt, das eine Pumpe mit Strom versorgte. Das Experiment musste beendet werden.

Endurance Energy will sein System nun verbessern und tiefer bohren, um einen ausreichenden Durchfluss zu erreichen. Ein neuer Test mit einem modifizierten Prototyp ist für den Winter 2026–2027 geplant.

Langfristig erwägt das Unternehmen Unterwasserkraftwerke, die dauerhaft die Wärme der Erde nutzen könnten. Ihr Vorteil wäre, Strom zu erzeugen, ohne von Sonne oder Wind abhängig zu sein. Es muss sich jedoch noch zeigen, ob dies dauerhaft und in großem Maßstab möglich ist, ohne die Meeresumwelt zu beeinträchtigen.