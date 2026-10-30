🌋 De l'électricité produite sur un volcan à 1 500 m sous la mer

À 1 500 mètres sous l'océan Pacifique, une petite centrale a réussi à produire plus d'électricité qu'elle n'en consommait. Mais seulement pendant quelques secondes.

L'expérience s'est déroulée sur Axial, un volcan actif situé à environ 480 kilomètres des côtes de l'Oregon, aux États-Unis. Le fond marin y est traversé par de l'eau chauffée en profondeur par l'activité volcanique. La société américaine Endurance Energy a voulu savoir si cette chaleur pouvait servir à produire de l'électricité, comme dans les centrales géothermiques installées à terre.

La cheminée hydrothermale active El Gordo, au sommet du volcan sous-marin Axial, éclairée par un équipement d’observation. Cette image précède l’expérience Adélie de 2026.

Photo : Ocean Observatories Initiative / NSF, domaine public.

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L'idée est simple : utiliser un liquide très chaud pour faire tourner une turbine reliée à un générateur. Mais à cette profondeur, tout devient plus difficile. Les équipements doivent supporter une pression considérable, fonctionner sans intervention humaine directe et pouvoir être commandés depuis la surface.

L'équipe a d'abord foré un petit puits de 16 mètres sous le plancher océanique. L'eau qui en sortait atteignait 260 °C. C'était une première étape réussie, mais son débit était insuffisant pour faire tourner la centrale. Les ingénieurs ont donc utilisé une autre source de chaleur, toute proche, avec une sortie d'eau hydrothermale à environ 281 °C.

Le prototype, baptisé Adélie, pesait trois tonnes. Installé sur le fond marin, il était commandé depuis Seattle grâce à un câble de communication sous-marin. Lors de l'essai du 27 septembre 2026, sa turbine est montée jusqu'à environ 26 000 tours par minute.

Pendant exactement 8,7 secondes, l'appareil a fourni plus d'électricité qu'il n'en utilisait pour fonctionner. Le surplus a atteint un pic de 16,5 kilowatts, avec une puissance nette médiane d'environ 2 kilowatts sur cette courte période. L'essai prouve donc qu'il est possible de produire un surplus d'énergie directement au fond de la mer.

Mais les difficultés sont vite apparues. Un système de protection électrique a interrompu le fonctionnement. Lors d'une tentative de redémarrage quelques minutes plus tard, un câble alimentant une pompe s'est détérioré. Il a fallu arrêter l'expérience.

Endurance Energy veut maintenant améliorer son système et forer plus profondément pour obtenir un débit suffisant. Un nouvel essai avec un prototype modifié est prévu durant l'hiver 2026-2027.

À plus long terme, la société envisage des centrales sous-marines qui exploiteraient en permanence la chaleur de la Terre. Leur intérêt serait de produire de l'électricité sans dépendre du soleil ni du vent. Reste à montrer que ceci peut fonctionner durablement, à grande échelle, sans perturber les milieux marins.