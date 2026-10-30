🌋 Electricidad producida en un volcán a 1 500 m bajo el mar

A 1 500 metros bajo el océano Pacífico, una pequeña central logró producir más electricidad de la que consumía. Pero solo durante unos segundos.

El experimento se llevó a cabo en Axial, un volcán activo situado a unos 480 kilómetros de la costa de Oregón, en Estados Unidos. El fondo marino está atravesado por agua calentada en profundidad por la actividad volcánica. La empresa estadounidense Endurance Energy quiso saber si ese calor podía servir para producir electricidad, como en las centrales geotérmicas instaladas en tierra.

La chimenea hidrotermal activa El Gordo, en la cima del volcán submarino Axial, iluminada por un equipo de observación. Esta imagen es anterior al experimento Adélie de 2026.

Foto: Ocean Observatories Initiative / NSF, dominio público.

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La idea es sencilla: utilizar un líquido muy caliente para hacer girar una turbina conectada a un generador. Pero a esa profundidad, todo resulta más difícil. Los equipos deben soportar una presión considerable, funcionar sin intervención humana directa y poder controlarse desde la superficie.

El equipo perforó primero un pequeño pozo de 16 metros bajo el lecho oceánico. El agua que salía alcanzaba los 260 °C. Fue un primer paso exitoso, pero su caudal era insuficiente para hacer funcionar la central. Por ello, los ingenieros utilizaron otra fuente de calor cercana, con una salida de agua hidrotermal a unos 281 °C.

El prototipo, bautizado Adélie, pesaba tres toneladas. Instalado en el fondo marino, se controlaba desde Seattle mediante un cable de comunicación submarino. Durante la prueba del 27 de septiembre de 2026, su turbina alcanzó unas 26 000 revoluciones por minuto.

Durante exactamente 8,7 segundos, el dispositivo proporcionó más electricidad de la que necesitaba para funcionar. El excedente alcanzó un pico de 16,5 kilovatios, con una potencia neta mediana de unos 2 kilovatios durante ese breve periodo. La prueba demuestra, por tanto, que es posible producir un excedente de energía directamente en el fondo del mar.

Pero las dificultades aparecieron rápidamente. Un sistema de protección eléctrica interrumpió el funcionamiento. Durante un intento de reinicio unos minutos más tarde, un cable que alimentaba una bomba se deterioró. Fue necesario detener el experimento.

Endurance Energy quiere ahora mejorar su sistema y perforar a mayor profundidad para obtener un caudal suficiente. Está previsto realizar una nueva prueba con un prototipo modificado durante el invierno de 2026-2027.

A más largo plazo, la empresa contempla centrales submarinas que aprovecharían de forma permanente el calor de la Tierra. Su interés consistiría en producir electricidad sin depender del sol ni del viento. Queda por demostrar que esto puede funcionar de forma sostenible, a gran escala y sin alterar los entornos marinos.