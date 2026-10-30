🌋 Eletricidade produzida em um vulcão a 1.500 m sob o mar

A 1.500 metros sob o oceano Pacífico, uma pequena central conseguiu produzir mais eletricidade do que consumia. Mas apenas durante alguns segundos.

A experiência ocorreu em Axial, um vulcão ativo situado a cerca de 480 quilômetros da costa do Oregon, nos Estados Unidos. O fundo do mar é atravessado por água aquecida em profundidade pela atividade vulcânica. A empresa americana Endurance Energy quis descobrir se esse calor poderia ser usado para produzir eletricidade, como nas centrais geotérmicas instaladas em terra.

A chaminé hidrotermal ativa El Gordo, no topo do vulcão submarino Axial, iluminada por um equipamento de observação. Esta imagem antecede a experiência Adélie de 2026.

Foto: Ocean Observatories Initiative / NSF, domínio público.

Imagem Wikimedia

A ideia é simples: usar um líquido muito quente para fazer girar uma turbina ligada a um gerador. Mas, nessa profundidade, tudo se torna mais difícil. Os equipamentos precisam suportar uma pressão considerável, funcionar sem intervenção humana direta e poder ser controlados a partir da superfície.

A equipe primeiro perfurou um pequeno poço de 16 metros sob o leito oceânico. A água que saía dele atingia 260 °C. Foi uma primeira etapa bem-sucedida, mas sua vazão era insuficiente para fazer a central funcionar. Os engenheiros então utilizaram outra fonte de calor, muito próxima, com uma saída de água hidrotermal a aproximadamente 281 °C.

O protótipo, batizado de Adélie, pesava três toneladas. Instalado no fundo do mar, era controlado a partir de Seattle graças a um cabo de comunicação submarino. Durante o teste de 27 de setembro de 2026, sua turbina atingiu cerca de 26.000 rotações por minuto.

Durante exatamente 8,7 segundos, o aparelho forneceu mais eletricidade do que utilizava para funcionar. O excedente atingiu um pico de 16,5 quilowatts, com uma potência líquida mediana de aproximadamente 2 quilowatts nesse curto período. O teste prova, portanto, que é possível produzir um excedente de energia diretamente no fundo do mar.

Mas as dificuldades logo apareceram. Um sistema de proteção elétrica interrompeu o funcionamento. Durante uma tentativa de reinicialização alguns minutos depois, um cabo que alimentava uma bomba se deteriorou. Foi necessário interromper a experiência.

A Endurance Energy agora quer melhorar seu sistema e perfurar mais profundamente para obter uma vazão suficiente. Um novo teste com um protótipo modificado está previsto para o inverno de 2026-2027.

A longo prazo, a empresa pretende desenvolver centrais submarinas que explorariam continuamente o calor da Terra. Seu interesse seria produzir eletricidade sem depender do sol nem do vento. Resta demonstrar que isso pode funcionar de forma duradoura, em grande escala, sem perturbar os ambientes marinhos.