🌌 Dieses Gemälde von Van Gogh könnte einen echten Julihimmel von 1889 darstellen

Der berühmte wirbelnde Himmel von Van Gogh könnte von einer tatsächlich existierenden Nacht am Morgen des 22. Juli 1889 inspiriert worden sein.

Die Sternennacht ist eines der bekanntesten Gemälde des Malers. Es entstand in Saint-Rémy-de-Provence und zeigt eine Mondsichel, große leuchtende Sterne und einen bewegten Himmel über einem Dorf. Kunsthistoriker datieren seine Entstehung gewöhnlich auf Juni 1889.

Die Sternennacht, ein Gemälde von Vincent van Gogh, das 1889 in Saint-Rémy-de-Provence entstand. Eine große Zypresse hebt sich vor einem Dorf unter einem hellen, wirbelnden Himmel ab.

Werk: Vincent van Gogh (1889), gemeinfrei. Bildinformationen.

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Forscher wollten überprüfen, ob die Sterne auf dem Gemälde einer Anordnung entsprachen, die man von der Region aus tatsächlich hätte beobachten können. Mithilfe astronomischer Software rekonstruierten sie den Himmel der Morgenstunden im Juni und Juli 1889, als Van Gogh in Saint-Rémy lebte.

Ihre Berechnungen führten sie zum 22. Juli, kurz vor Tagesanbruch. An diesem Morgen befanden sich der Mond, der Planet Venus und eine als Hyaden bezeichnete Sternengruppe in einer Position, die laut dem Team der Darstellung auf dem Gemälde ähnelt. Die Hyaden bilden nahe dem Stern Aldebaran ein V-förmiges Muster.

Um diese Ähnlichkeit zu überprüfen, verglichen die Forscher die Positionen der Lichtpunkte mit denen der Himmelskörper. Außerdem untersuchten sie Zeichnungen Van Goghs, die Landschaft rund um Saint-Rémy, Wetteraufzeichnungen aus jener Zeit und die Briefe, die der Maler an seine Familie schickte.

Ihrer Ansicht nach könnte Van Gogh diesen Himmel beobachtet und anschließend seine Formen und Farben verändert haben, um sein Werk zu schaffen. Das Gemälde wäre demnach keine getreue Wiedergabe, sondern eine künstlerische Komposition, die teilweise auf einer realen Beobachtung beruht.

Diese Interpretation stößt jedoch auf ein wichtiges Problem. Die Archive zeigen, dass Van Gogh bereits im Juni von einer Studie über einen Sternenhimmel sprach. Vor allem wird ein auf den 2. Juli 1889 datierter Brief mit der Zusendung einer Zeichnung in Verbindung gebracht, die Die Sternennacht aufgreift – lange vor dem von der neuen Studie vorgeschlagenen 22. Juli.

Das Van Gogh Museum hält daher daran fest, dass das Gemälde im Juni entstanden ist. Fachleute beanstanden außerdem, wie das Team die Sterne und den beobachteten Himmelsausschnitt einander zugeordnet hat. Die Autoren der Studie räumen selbst ein, dass mehrere Beobachtungen in einem einzigen Bild zusammengeführt worden sein könnten.

Das Datum 22. Juli stellt somit einen neuen, interessanten, aber umstrittenen Vorschlag dar. Das Geheimnis von Die Sternennacht liegt vielleicht gerade zwischen dem, was der Maler gesehen hatte, woran er sich erinnerte und was er zu malen beschloss.