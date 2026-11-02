🌌 Este cuadro de Van Gogh podría representar un cielo real de julio de 1889

El famoso cielo arremolinado de Van Gogh podría estar inspirado en una noche real, al amanecer del 22 de julio de 1889.

La noche estrellada es uno de los cuadros más conocidos del pintor. Realizado en Saint-Rémy-de-Provence, muestra una Luna creciente, grandes estrellas luminosas y un cielo agitado sobre un pueblo. Los historiadores del arte suelen situar su creación en junio de 1889.

La noche estrellada, cuadro pintado por Vincent van Gogh en Saint-Rémy-de-Provence en 1889. Un gran ciprés se recorta frente a un pueblo bajo un cielo luminoso y arremolinado.

Obra: Vincent van Gogh (1889), dominio público. Ficha de la imagen.

Imagen de Wikimedia

Unos investigadores quisieron comprobar si las estrellas del cuadro correspondían a una disposición que realmente se hubiera podido observar desde la región. Gracias a programas de astronomía, reconstruyeron el cielo de las mañanas de junio y julio de 1889, cuando Van Gogh se alojaba en Saint-Rémy.

Sus cálculos los llevaron al 22 de julio, poco antes del amanecer. Esa mañana, la Luna, el planeta Venus y un grupo de estrellas llamado las Híades se encontraban en una posición que, según el equipo, se parece a la del cuadro. Las Híades forman un dibujo en V, cerca de la estrella Aldebarán.

Para comprobar esta semejanza, los investigadores compararon las posiciones de los puntos luminosos con las de los astros. También estudiaron dibujos de Van Gogh, el paisaje alrededor de Saint-Rémy, registros meteorológicos de la época y las cartas que el pintor envió a su familia.

Según ellos, Van Gogh podría haber observado ese cielo y después transformado sus formas y colores para crear su obra. Por tanto, el cuadro no sería una reproducción fiel, sino una composición artística basada en parte en una observación real.

Sin embargo, esta interpretación se enfrenta a un problema importante. Los archivos muestran que Van Gogh ya hablaba de un estudio de un cielo estrellado en junio. Sobre todo, una carta fechada el 2 de julio de 1889 está asociada al envío de un dibujo que reproduce La noche estrellada, mucho antes del 22 de julio propuesto por el nuevo estudio.

El Museo Van Gogh mantiene así que el cuadro fue pintado en junio. Algunos especialistas también cuestionan la manera en que el equipo hizo coincidir las estrellas con la porción de cielo observada. Los propios autores del estudio reconocen que varias observaciones pudieron reunirse en una sola imagen.

Por tanto, la fecha del 22 de julio representa una nueva propuesta, interesante pero discutida. El misterio de La noche estrellada quizá se encuentre precisamente entre lo que el pintor vio, lo que recordaba y lo que decidió pintar.