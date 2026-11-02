🌌 Cette toile de Van Gogh pourrait représenter un vrai ciel de juillet 1889

Le célèbre ciel tourbillonnant de Van Gogh pourrait s'inspirer d'une nuit bien réelle, au matin du 22 juillet 1889.

La Nuit étoilée est l'un des tableaux les plus connus du peintre. Réalisé à Saint-Rémy-de-Provence, il montre une Lune en croissant, de grandes étoiles lumineuses et un ciel agité au-dessus d'un village. Les historiens de l'art situent généralement sa création en juin 1889.

La Nuit étoilée, tableau peint par Vincent van Gogh à Saint-Rémy-de-Provence en 1889. Un grand cyprès se détache devant un village sous un ciel lumineux et tourbillonnant.

Œuvre : Vincent van Gogh (1889), domaine public. Fiche de l'image.

Image Wikimedia

Des chercheurs ont voulu vérifier si les étoiles du tableau correspondaient à une disposition que l'on aurait réellement pu observer depuis la région. Grâce à des logiciels d'astronomie, ils ont reconstitué le ciel des matins de juin et juillet 1889, à l'époque où Van Gogh séjournait à Saint-Rémy.

Leurs calculs les ont conduits au 22 juillet, peu avant l'aube. Ce matin-là, la Lune, la planète Vénus et un groupe d'étoiles appelé les Hyades se trouvaient dans une position qui, selon l'équipe, ressemble à celle du tableau. Les Hyades forment un dessin en V, près de l'étoile Aldébaran.

Pour tester cette ressemblance, les chercheurs ont comparé les positions des points lumineux avec celles des astres. Ils ont aussi étudié des dessins de Van Gogh, le paysage autour de Saint-Rémy, des relevés météorologiques de l'époque et les lettres envoyées par le peintre à sa famille.

Selon eux, Van Gogh aurait pu observer ce ciel puis en transformer les formes et les couleurs pour créer son œuvre. Le tableau ne serait donc pas une reproduction fidèle, mais une composition artistique fondée en partie sur une observation réelle.

Cette interprétation se heurte toutefois à un problème important. Les archives montrent que Van Gogh évoquait déjà une étude de ciel étoilé en juin. Surtout, une lettre datée du 2 juillet 1889 est associée à l'envoi d'un dessin reprenant La Nuit étoilée, bien avant le 22 juillet proposé par la nouvelle étude.

Le musée Van Gogh maintient ainsi que le tableau a été peint en juin. Des spécialistes contestent aussi la manière dont l'équipe a fait correspondre les étoiles et la portion de ciel observée. Les auteurs de l'étude reconnaissent eux-mêmes que plusieurs observations ont pu être réunies dans une seule image.

La date du 22 juillet représente donc une nouvelle proposition, intéressante mais discutée. Le mystère de La Nuit étoilée se situe peut-être justement entre ce que le peintre a vu, ce dont il se souvenait et ce qu'il a choisi de peindre.