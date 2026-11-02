🌌 Esta pintura de Van Gogh pode representar um verdadeiro céu de julho de 1889

O famoso céu giratório de Van Gogh pode ter sido inspirado em uma noite real, na manhã de 22 de julho de 1889.

A noite estrelada é uma das pinturas mais conhecidas do artista. Pintada em Saint-Rémy-de-Provence, ela mostra uma Lua crescente, grandes estrelas luminosas e um céu agitado sobre uma aldeia. Os historiadores da arte geralmente situam sua criação em junho de 1889.

A noite estrelada, pintura realizada por Vincent van Gogh em Saint-Rémy-de-Provence em 1889. Um grande cipreste se destaca diante de uma aldeia sob um céu luminoso e giratório.

Obra: Vincent van Gogh (1889), domínio público. Ficha da imagem.

Imagem Wikimedia

Pesquisadores quiseram verificar se as estrelas da pintura correspondiam a uma disposição que realmente poderia ter sido observada na região. Com a ajuda de softwares de astronomia, eles reconstruíram o céu das manhãs de junho e julho de 1889, na época em que Van Gogh estava em Saint-Rémy.

Seus cálculos os levaram a 22 de julho, pouco antes do amanhecer. Naquela manhã, a Lua, o planeta Vênus e um grupo de estrelas chamado Híades estavam em uma posição que, segundo a equipe, se assemelha à da pintura. As Híades formam um desenho em V, perto da estrela Aldebarã.

Para testar essa semelhança, os pesquisadores compararam as posições dos pontos luminosos com as dos astros. Eles também estudaram desenhos de Van Gogh, a paisagem ao redor de Saint-Rémy, registros meteorológicos da época e as cartas enviadas pelo pintor à sua família.

Segundo eles, Van Gogh poderia ter observado esse céu e depois transformado suas formas e cores para criar sua obra. A pintura não seria, portanto, uma reprodução fiel, mas uma composição artística baseada em parte em uma observação real.

Essa interpretação, contudo, enfrenta um problema importante. Os arquivos mostram que Van Gogh já mencionava um estudo de céu estrelado em junho. Além disso, uma carta datada de 2 de julho de 1889 está associada ao envio de um desenho que reproduzia A noite estrelada, muito antes de 22 de julho, data proposta pelo novo estudo.

O Museu Van Gogh mantém, assim, que a pintura foi realizada em junho. Especialistas também contestam a maneira como a equipe relacionou as estrelas à porção do céu observada. Os próprios autores do estudo reconhecem que várias observações podem ter sido reunidas em uma única imagem.

A data de 22 de julho representa, portanto, uma nova proposta, interessante, mas controversa. O mistério de A noite estrelada talvez esteja justamente entre aquilo que o pintor viu, aquilo de que se lembrava e aquilo que escolheu pintar.