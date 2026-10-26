🌊 Versunkene Wälder werden zu lebendigen Riffen

Vor der Küste Mosambiks beherbergen vor Tausenden von Jahren versunkene Landschaften heute ein erstaunliches Meeresleben.

Im Bazaruto-Archipel haben Forschende Riffe entdeckt, die wie Korallenriffe aussehen, aber nicht von diesen Tieren aufgebaut werden. Ihre Grundlage besteht aus einem viel älteren Material: Torf, der von Pflanzen gebildet wurde, die einst auf dem Festland wuchsen.

Fotografien zum Vergleich von Torfriffen und Korallenriffen im Bazaruto-Archipel. Die versunkenen Torfablagerungen beherbergen eine vielfältige Meereswelt.

Quelle: Scientific Reports (2026), Abbildung 2, CC BY 4.0.

Um ihren Ursprung zu verstehen, muss man mehrere Tausend Jahre in die Vergangenheit zurückgehen. Damals war ein Teil der Küste von Wäldern und Sumpfgebieten bedeckt. In diesen Feuchtgebieten sammelten sich abgestorbene Pflanzen im Boden an, ohne vollständig zu zerfallen. Im Laufe der Zeit bildeten sie kohlenstoffreiche Torfschichten.

Dann drang das Meer weiter vor. Alte Böden wurden vom Wasser bedeckt, bevor Erosion und Sandbewegungen einen Teil ihrer Ablagerungen wieder freilegten. Die Forschenden bestimmten das Alter von Torfproben: Es reicht von etwa 300 bis 5.000 Jahren.

Diese Überreste ehemaliger Landschaften an Land sind zu regelrechten Zufluchtsorten unter Wasser geworden. Der verhärtete Torf bildet inmitten oft sandiger Gebiete Erhebungen, Löcher und Spalten. Fische können sich dort verstecken, und Schwämme, Algen sowie andere kleine Tiere finden Halt, um sich anzusiedeln.

Karte und Diagramme zur Versenkung ehemaliger Vegetationsgebiete im Bazaruto-Archipel.

Quelle: Scientific Reports (2026), Abbildung 1, DOI 10.1038/s41598-026-65430-7.

Die Forschenden verglichen diese Formationen mit den benachbarten Korallenriffen. Sie stellten fest, dass auch sie zahlreiche Arten beherbergten, jedoch nicht genau dieselben. Einige Jungfische, die auf diesen Torfriffen vorkommen, gehören zu Arten, die man ebenfalls in der Nähe von Korallen findet.

Der Unterschied liegt im Aufbau des Riffs. Korallen errichten dank ihrer Tierkolonien nach und nach kalkhaltige Strukturen. Hier braucht es keine riffbildenden Korallen: Ein ehemaliger Pflanzenboden bietet dem Meeresleben direkt eine feste Oberfläche. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen daher von „Torfriffen“.

Dieser Torf enthält außerdem viel Kohlenstoff, in den untersuchten Proben manchmal bis zu 40 % seiner Trockenmasse. Die Forschenden haben jedoch noch nicht die Gesamtmenge des in all diesen Riffen gespeicherten Kohlenstoffs gemessen. Daher können sie nicht genau sagen, welchen Platz diese Formationen in der Klimabilanz der Ozeane einnehmen.

Die Entdeckung zeigt vor allem, dass eine ehemalige Landschaft an Land nach ihrem Versinken eine neue Funktion erhalten kann. Es handelt sich hier also nicht um einen noch unter Wasser stehenden Wald, sondern um seine Ablagerungen, die zu einem Lebensraum im Meer geworden sind. Das Team untersucht nun, ob auch andere Küsten solche lange unbemerkten Riffe beherbergen.