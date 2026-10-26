🌊 Bosques sumergidos se convierten en arrecifes llenos de vida

Frente a las costas de Mozambique, paisajes sumergidos hace miles de años albergan hoy una vida marina extraordinaria.

En el archipiélago de Bazaruto, unos investigadores descubrieron arrecifes que se parecen a los de coral, pero que no fueron construidos por estos animales. Su base está formada por un material mucho más antiguo: turba, formada por plantas que antiguamente crecían en tierra firme.

Fotografías que comparan arrecifes de turba y arrecifes de coral en el archipiélago de Bazaruto. Los depósitos de turba sumergidos albergan una vida marina variada.

Fuente: Scientific Reports (2026), figura 2, CC BY 4.0.

Hay que remontarse varios miles de años para comprender su origen. En aquella época, una parte del litoral estaba ocupada por bosques y pantanos. En esas zonas húmedas, las plantas muertas se acumulaban en el suelo sin descomponerse por completo. Con el paso del tiempo, formaron capas de turba ricas en carbono.

Luego el mar avanzó. Antiguos suelos quedaron cubiertos por el agua, antes de que la erosión y los movimientos de la arena dejaran al descubierto una parte de sus depósitos. Los investigadores dataron muestras de turba: su antigüedad oscila entre aproximadamente 300 y 5.000 años.

Estos restos de paisajes terrestres se convirtieron en auténticos refugios submarinos. La turba endurecida forma relieves, agujeros y grietas en medio de zonas a menudo arenosas. Los peces pueden esconderse allí, y las esponjas, las algas u otros pequeños animales encuentran un soporte donde instalarse.

Mapa y diagramas que muestran la inundación de antiguas zonas de vegetación en el archipiélago de Bazaruto.

Fuente: Scientific Reports (2026), figura 1, DOI 10.1038/s41598-026-65430-7.

Los investigadores compararon estas formaciones con los arrecifes de coral cercanos. Descubrieron que también albergaban numerosas especies, aunque no exactamente las mismas. Algunos peces jóvenes presentes en estos arrecifes de turba pertenecen a especies que también se encuentran cerca de los corales.

La diferencia está en la construcción del arrecife. Los corales construyen progresivamente estructuras calcáreas gracias a sus colonias de animales. Aquí no se necesitan corales constructores: es un antiguo suelo vegetal el que ofrece directamente una superficie sólida a la vida marina. Por eso los científicos hablan de «arrecifes de turba».

Esta turba también contiene mucho carbono, a veces hasta el 40 % de su masa seca en las muestras analizadas. Sin embargo, los investigadores aún no han medido la cantidad total de carbono almacenada en el conjunto de estos arrecifes. Por tanto, no pueden decir con precisión qué lugar ocupan estas formaciones en el balance climático de los océanos.

El descubrimiento muestra sobre todo que un antiguo entorno terrestre puede adquirir una nueva función después de quedar sumergido. No se trata aquí de un bosque que siga en pie bajo el agua, sino de sus depósitos convertidos en un hábitat marino. El equipo intenta ahora averiguar si otras costas también albergan estos arrecifes que pasaron desapercibidos durante mucho tiempo.