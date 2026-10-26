🌊 Florestas submersas transformam-se em recifes repletos de vida

Ao largo de Moçambique, paisagens submersas há milhares de anos abrigam hoje uma vida marinha surpreendente.

No arquipélago de Bazaruto, pesquisadores descobriram recifes que se parecem com os de coral, mas que não são construídos por esses animais. Sua base é formada por um material muito mais antigo: turfa, formada por plantas que antes cresciam em terra firme.

Fotografias comparando recifes de turfa e recifes de coral no arquipélago de Bazaruto. Os depósitos de turfa submersos abrigam uma vida marinha diversificada.

Fonte: Scientific Reports (2026), figura 2, CC BY 4.0.

É preciso voltar vários milhares de anos no tempo para compreender sua origem. Naquela época, parte do litoral era ocupada por florestas e pântanos. Nessas zonas úmidas, as plantas mortas se acumulavam no solo sem se decompor completamente. Com o passar do tempo, formaram camadas de turfa ricas em carbono.

Depois, o mar avançou. Solos antigos foram cobertos pela água, antes que a erosão e os movimentos da areia expusessem parte de seus depósitos. Os pesquisadores determinaram a idade de amostras de turfa: elas têm entre aproximadamente 300 e 5.000 anos.

Esses vestígios de paisagens terrestres tornaram-se verdadeiros refúgios submarinos. A turfa endurecida forma relevos, buracos e fissuras no meio de áreas frequentemente arenosas. Os peixes podem se esconder ali, e esponjas, algas ou outros pequenos animais encontram um suporte para se instalar.

Mapa e diagramas que reconstituem a submersão de antigas áreas de vegetação no arquipélago de Bazaruto.

Fonte: Scientific Reports (2026), figura 1, DOI 10.1038/s41598-026-65430-7.

Os pesquisadores compararam essas formações aos recifes de coral vizinhos. Descobriram que elas também abrigavam muitas espécies, mas não exatamente as mesmas. Alguns peixes jovens presentes nesses recifes de turfa pertencem a espécies que também são encontradas perto dos corais.

A diferença está na construção do recife. Os corais constroem gradualmente estruturas calcárias por meio de suas colônias de animais. Aqui, não são necessários corais construtores: é um antigo solo vegetal que oferece diretamente uma superfície sólida à vida marinha. Por isso, os cientistas falam em «recifes de turfa».

Essa turfa também contém muito carbono, às vezes até 40% de sua massa seca nas amostras analisadas. Mas os pesquisadores ainda não mediram a quantidade total de carbono armazenada no conjunto desses recifes. Portanto, não podem dizer com precisão qual lugar essas formações ocupam no balanço climático dos oceanos.

A descoberta mostra sobretudo que um antigo ambiente terrestre pode adquirir uma nova função depois de ser submerso. Portanto, não se trata aqui de uma floresta ainda de pé debaixo d’água, mas de seus depósitos transformados em um habitat marinho. A equipe agora busca saber se outras costas também abrigam esses recifes que permaneceram despercebidos por tanto tempo.