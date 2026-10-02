🐦 Warum sind manche Vogelgesänge für unsere Ohren angenehmer?

Nicht alle Vogelgesänge wirken auf unsere Ohren gleich, und bestimmte akustische Eigenschaften scheinen unsere Vorlieben zu beeinflussen.

Forschende der Universität Tübingen ließen 84 Erwachsenen Lautäußerungen von 123 europäischen Arten vorspielen. Die Sitzungen fanden in einem Labor unter kontrollierten Bedingungen statt. Jede teilnehmende Person sollte bewerten, wie angenehm ihr die gehörten Laute erschienen.

Männliche Amsel (Turdus merula), die Art, deren Lautäußerungen in der Studie die beste Durchschnittsbewertung erhielten.

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Anschließend verglichen die Forschenden diese Bewertungen mit mehreren messbaren Eigenschaften der Aufnahmen. Sie untersuchten insbesondere die Tonhöhe, die Intensität und die Spannweite der verwendeten Frequenzen. Letztere entspricht dem Abstand zwischen den tiefsten und höchsten Tönen, die in einer Lautäußerung vorkommen.

Aus den Ergebnissen zeichnet sich ein Muster ab. Die Teilnehmenden bevorzugten im Allgemeinen Lautäußerungen, deren tiefe und dominante Frequenzen relativ hoch waren. Auch eine mäßige Intensität und ein engerer Frequenzbereich standen mit besseren Bewertungen in Verbindung. Die Kombination ist daher wichtiger als eine einfache Gegenüberstellung hoher und tiefer Gesänge.

Auch die innere Vielfalt des Gesangs spielt eine Rolle. Lautäußerungen mit größerer Vielfalt in ihrer akustischen Struktur wurden im Durchschnitt besser bewertet. Die Studie zeigt Zusammenhänge zwischen mehreren Eigenschaften des Schalls und den menschlichen Bewertungen auf.

Die Unterschiede zwischen den Arten sind besonders aussagekräftig. Die Amsel erhielt die beste Durchschnittsbewertung mit 4,52 auf der verwendeten Skala. Die Schleiereule lag am anderen Ende mit einem Durchschnitt von 1,32. Das Experiment bezog sich auf bestimmte Aufnahmen und nicht auf alle möglichen Laute jeder Art.

Schleiereule (Tyto alba), die Art, deren Lautäußerungen im Experiment die niedrigste Durchschnittsbewertung erhielten.

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Man könnte annehmen, dass Menschen mit Erfahrung in der Vogelbeobachtung ihre Gesänge anders bewerten. Die Daten zeigen jedoch keinen signifikanten Einfluss des Ausmaßes ornithologischer Erfahrung. Personen, die angaben, Vögeln einen höheren Wert beizumessen, bewerteten die Lautäußerungen dagegen insgesamt besser. Unsere Beziehung zum Tier beeinflusst also ebenfalls die Wahrnehmung.

Diese Ergebnisse könnten für die Gestaltung von Grünflächen von Interesse sein. Ein vogelreicher Park erzeugt nicht unbedingt dieselbe Klanglandschaft wie ein anderer Park mit einer unterschiedlichen Artenzusammensetzung. Die Autorinnen und Autoren schlagen vor, bei der Untersuchung der akustischen Qualität eines Ortes die akustische Zusammensetzung der Vogelgemeinschaften zu berücksichtigen und nicht nur die Zahl der Arten.

Die Studie erlaubt es jedoch nicht, diese Eigenschaften in ein allgemeingültiges Rezept für angenehmen Gesang zu verwandeln. Die Teilnehmenden waren in Deutschland rekrutierte Erwachsene, und die Bewertung eines Lautes hängt auch von persönlichen Erfahrungen ab. Künftige Arbeiten könnten prüfen, ob dieselben Vorlieben in anderen Bevölkerungsgruppen und in realen Umgebungen außerhalb des Labors auftreten.