🐦 Por que alguns cantos de aves são mais agradáveis aos nossos ouvidos?

Nem todos os cantos de aves produzem o mesmo efeito nos nossos ouvidos, e algumas características sonoras parecem influenciar as nossas preferências.

Investigadores da Universidade de Tübingen fizeram 84 adultos ouvir vocalizações provenientes de 123 espécies europeias. As sessões decorreram em laboratório, num ambiente controlado. Cada participante devia avaliar até que ponto os sons ouvidos lhe pareciam agradáveis.

Melro-preto macho (Turdus merula), a espécie cujas vocalizações receberam a melhor nota média no estudo.

Fotografia: Andreas Trepte / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5.

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Os investigadores compararam depois essas avaliações com várias características mensuráveis das gravações. Estudaram, nomeadamente, a altura dos sons, a sua intensidade e a amplitude das frequências utilizadas. Esta última corresponde à diferença entre os sons mais graves e os mais agudos presentes numa vocalização.

Os resultados revelam um padrão. Em geral, os participantes preferiam vocalizações cujas frequências baixas e dominantes eram relativamente elevadas. Uma intensidade moderada e uma gama de frequências mais estreita também estavam associadas a melhores notas. A combinação conta, portanto, mais do que uma simples oposição entre cantos agudos e graves.

A variedade interna do canto também desempenha um papel. As vocalizações que apresentavam maior diversidade na sua organização sonora eram, em média, mais apreciadas. O estudo estabelece associações entre várias propriedades do som e as avaliações humanas.

As diferenças entre espécies são particularmente reveladoras. O melro-preto obteve a melhor apreciação média, com 4,52 na escala utilizada. A coruja-das-torres encontrava-se no extremo oposto, com uma média de 1,32. A experiência incidiu em gravações específicas, e não em todos os sons possíveis de cada espécie.

Coruja-das-torres (Tyto alba), espécie cujas vocalizações obtiveram a nota média mais baixa na experiência.

Fotografia: RAJIB.MTY / Wikimedia Commons.

Poder-se-ia pensar que os conhecedores de aves apreciam os seus cantos de forma diferente. No entanto, os dados não mostram um efeito significativo do nível de experiência em ornitologia. Em contrapartida, as pessoas que declaravam atribuir maior valor às aves davam, em geral, melhores notas às vocalizações. A nossa relação com o animal também influencia, portanto, a perceção.

Estes resultados podem interessar à gestão dos espaços verdes. Um parque rico em aves não produz necessariamente a mesma paisagem sonora que outro onde vivem espécies diferentes. Os autores propõem considerar a composição acústica das comunidades de aves, e não apenas o número de espécies, ao estudar a qualidade sonora de um local.

O estudo não permite, contudo, transformar estas características numa receita universal para um canto agradável. Os participantes eram adultos recrutados na Alemanha, e a apreciação de um som também depende das experiências pessoais. Trabalhos futuros poderão testar se as mesmas preferências surgem noutras populações e em ambientes reais, longe do laboratório.