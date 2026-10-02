🐦 Pourquoi certains chants d’oiseaux sont plus agréables à nos oreilles ?

Tous les chants d’oiseaux ne produisent pas le même effet sur nos oreilles, et certaines caractéristiques sonores semblent peser dans nos préférences.

Des chercheurs de l’Université de Tübingen ont fait écouter à 84 adultes des vocalisations provenant de 123 espèces européennes. Les séances se déroulaient en laboratoire, dans un environnement contrôlé. Chaque participant devait évaluer à quel point les sons entendus lui paraissaient agréables.

Merle noir mâle (Turdus merula), l’espèce dont les vocalisations ont reçu la meilleure note moyenne dans l’étude.

Photo : Andreas Trepte / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5.

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Les chercheurs ont ensuite comparé ces appréciations avec plusieurs caractéristiques mesurables des enregistrements. Ils ont notamment étudié la hauteur des sons, leur intensité et l’étendue des fréquences utilisées. Cette dernière correspond à l’écart entre les sons les plus graves et les plus aigus présents dans une vocalisation.

Un profil ressort des résultats. Les participants préféraient généralement les vocalisations dont les fréquences basses et dominantes étaient relativement élevées. Une intensité modérée et une gamme de fréquences plus resserrée étaient également associées à de meilleures notes. La combinaison compte donc davantage qu’une simple opposition entre chants aigus et graves.

La variété interne du chant joue aussi un rôle. Les vocalisations présentant davantage de diversité dans leur organisation sonore étaient en moyenne mieux appréciées. L’étude établit des associations entre plusieurs propriétés du son et les évaluations humaines.

Les écarts entre espèces sont particulièrement parlants. Le merle noir a obtenu la meilleure appréciation moyenne, avec 4,52 sur l’échelle utilisée. La chouette effraie se trouvait à l’autre extrémité, avec une moyenne de 1,32. L’expérience portait sur des enregistrements précis et non sur tous les sons possibles de chaque espèce.

Effraie des clochers (Tyto alba), espèce dont les vocalisations ont obtenu la note moyenne la plus basse dans l’expérience.

Photo : RAJIB.MTY / Wikimedia Commons.

On pourrait penser que les connaisseurs d’oiseaux apprécient différemment leurs chants. Les données ne montrent pourtant pas d’effet significatif du niveau de pratique de l’ornithologie. En revanche, les personnes déclarant accorder davantage de valeur aux oiseaux donnaient globalement de meilleures notes aux vocalisations. Notre relation avec l’animal intervient donc aussi dans la perception.

Ces résultats peuvent intéresser la gestion des espaces verts. Un parc riche en oiseaux ne produit pas forcément le même paysage sonore qu’un autre accueillant des espèces différentes. Les auteurs proposent de considérer la composition acoustique des communautés d’oiseaux, et pas seulement leur nombre d’espèces, lorsqu’on étudie la qualité sonore d’un lieu.

L’étude ne permet cependant pas de transformer ces caractéristiques en recette universelle du chant agréable. Les participants étaient des adultes recrutés en Allemagne, et l’appréciation d’un son dépend aussi des expériences personnelles. De futurs travaux pourront tester si les mêmes préférences apparaissent dans d’autres populations et dans des environnements réels, loin du laboratoire.