🚀 Voyager 1 va bientôt passer une frontière temporelle

Une sonde lancée il y a près d'un demi-siècle s'apprête à atteindre une distance qu'aucun objet fabriqué par l'humanité n'a encore franchie.

Voyager 1 poursuit son voyage depuis septembre 1977. À l'origine, sa mission consistait notamment à explorer Jupiter et Saturne. Elle a dépassé depuis longtemps ces planètes et continue de s'éloigner du Soleil. Le 18 novembre 2026, selon les calculs de la NASA, elle devrait atteindre une distance très particulière de la Terre.

Conception artistique de Voyager 1, la légendaire sonde spatiale de la NASA.

Crédit : NASA/JPL-Caltech

Cette distance correspond à une journée-lumière, soit environ 25,9 milliards de kilomètres. Elle représente le trajet que parcourt la lumière en 24 heures. Même à près de 300 000 kilomètres par seconde, celle-ci met désormais presque une journée à rejoindre la sonde ou à nous parvenir depuis Voyager 1.

Et cela change beaucoup de choses pour les équipes qui la pilotent. Pour envoyer une instruction, les ingénieurs transmettent un signal radio depuis la Terre. Ce signal se déplace à la vitesse de la lumière. Au-delà de cette nouvelle limite, il lui faudra plus de 24 heures pour atteindre la sonde.

Si Voyager 1 répond immédiatement, son message devra parcourir la même distance dans l'autre sens. Un simple échange prendra donc au minimum deux jours. Impossible, dans ces conditions, de la commander en direct comme un robot télécommandé. Les équipes doivent préparer leurs instructions à l'avance et attendre patiemment les résultats.

Pourtant, la sonde n'est pas arrêtée. Elle file à environ 61 000 kilomètres par heure par rapport au Soleil. Cette vitesse considérable à notre échelle reste minuscule face à celle de la lumière. Voilà pourquoi presque cinquante années lui ont été nécessaires pour parcourir cette distance.

Voyager 1 se trouve déjà dans l'espace interstellaire depuis 2012. Elle a franchi la région où le vent de particules envoyé par le Soleil domine son environnement. Elle n'a pourtant pas quitté toute l'influence gravitationnelle du Soleil. Elle continue simplement son voyage dans une région très différente de celle des planètes.

Le passage d'une journée-lumière ne provoquera d'ailleurs aucun changement à bord. Il s'agit d'un repère choisi pour mesurer son éloignement. La NASA prévoit ce franchissement le 18 novembre, et organise une célébration dès le 17 novembre.

Une autre sonde poursuit sa route plus loin derrière : Voyager 2. Lancée elle aussi en 1977, elle a exploré Uranus et Neptune. D'après les prévisions de la NASA, elle n'atteindra à son tour une journée-lumière de la Terre qu'en novembre 2035.