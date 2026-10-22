🌟 Manche Sterne könnten grün, rosa oder violett sein

Ein grüner Stern könnte tatsächlich existieren. Und er gehört zu einer Familie, deren Name nichts davon ahnen lässt: den weißen Zwergen.

Üblicherweise hängt die Farbe eines Sterns vor allem von seiner Temperatur ab. Die kältesten erscheinen orange oder rot, während die heißesten weiß oder bläulich wirken. Die Sonne selbst sendet insgesamt weißes Licht aus. Erst unsere Atmosphäre verleiht ihr den leicht gelblichen Farbton, den wir kennen, oder lässt sie orange erscheinen, wenn die Dicke der durchquerten Atmosphäre groß ist, etwa am Horizont.

Weiße Zwerge sind die extrem dichten Kerne, die von einem Stern zurückbleiben, nachdem er seine äußeren Schichten verloren hat. In einem Volumen, das mit dem der Erde vergleichbar ist, kann ein weißer Zwerg eine Masse konzentrieren, die nahezu der der Sonne entspricht. Seine Materie ist daher Bedingungen ausgesetzt, die sich stark von denen in einem gewöhnlichen Stern unterscheiden.

Astronomen der Universität Warwick haben das von diesen Sternen ausgesandte Licht untersucht. Sie zerlegten es in verschiedene Farben. Anschließend berechneten sie den Farbton, den das menschliche Auge wahrnehmen würde, wenn man diese Himmelskörper aus ausreichender Nähe beobachten könnte.

Das Ergebnis hält einige Überraschungen bereit. Einige kohlenstoffreiche weiße Zwerge könnten rosa oder violett erscheinen. Andere, deren Atmosphäre Überreste von Gestein aus früheren Planeten oder Asteroiden enthält, nehmen gelbliche, bläuliche oder sogar grüne Farbtöne an.

Das erstaunlichste Beispiel ist WD J1330+6435. Dieser tote Stern hat Gesteinsmaterie aus seinem früheren Planetensystem aufgenommen und dadurch seine Atmosphäre mit Elementen wie Kalzium und Natrium angereichert. Diese Elemente absorbieren einen großen Teil bestimmter Farben. Das verbleibende Licht würde ihm ein blassgrünes Aussehen verleihen, das dem Chartreusegrün ähnelt.

Ein weiterer weißer Zwerg, WD J0902+2010, sollte rosa erscheinen. In seinem Fall absorbiert Kohlenstoff, der aus den Tiefen des Sterns aufgestiegen ist, bestimmte Lichtfarben. Das Phänomen ist ein anderes, doch das Ergebnis ist für einen Stern ebenso unerwartet.

Es muss klargestellt werden, dass niemand diese Sterne direkt als grüne oder rosa Scheiben fotografiert hat. Dafür sind sie zu weit entfernt. Die von den Forschern präsentierten Farben stammen aus Messungen ihres Lichts und Berechnungen, die unser Sehvermögen berücksichtigen. Es handelt sich daher um wissenschaftliche Rekonstruktionen ihres Aussehens.

Die Mehrheit der weißen Zwerge bleibt trotzdem weiß. In einer Stichprobe von 151 nahegelegenen Sternen hatten nur fünf wirklich ungewöhnliche Farben. Diese seltenen Ausnahmen zeigen, dass ein Stern seine Farbe nicht nur seiner Temperatur verdankt: Die ihn umgebende Materie kann das Licht, das er zu uns sendet, ebenfalls tiefgreifend verändern.