🌟 Certaines étoiles seraient vertes, roses ou violettes

Une étoile verte existe peut-être bel et bien. Et elle appartient à une famille dont le nom ne laisse rien deviner : les naines blanches.

Habituellement, la couleur d'une étoile dépend surtout de sa température. Les plus froides tirent vers l'orange ou le rouge, alors que les plus chaudes paraissent blanches ou bleutées. Le Soleil, lui, émet une lumière globalement blanche. C'est notre atmosphère qui lui donne le teint légèrement jaune qu'on lui connaît, voire tirant vers l'orange lorsque l'épaisseur de l'atmosphère traversée est importante, par exemple à l'horizon.

Les naines blanches correspondent au cœur très dense laissé par une étoile après qu'elle a perdu ses couches extérieures. Dans un volume comparable à celui de la Terre, une naine blanche peut concentrer une masse proche de celle du Soleil. Sa matière est donc soumise à des conditions très différentes de celles d'une étoile ordinaire.

Des astronomes de l'université de Warwick ont étudié la lumière émise par ces étoiles. Ils l'ont décomposée en différentes couleurs. Ils ont ensuite calculé la teinte que percevrait l'œil humain si l'on pouvait observer ces astres de suffisamment près.

Le résultat réserve quelques surprises. Certaines naines blanches riches en carbone pourraient paraître roses ou violettes. D'autres, dont l'atmosphère contient des restes de roches provenant d'anciennes planètes ou d'astéroïdes, prennent des teintes jaunes, bleutées ou même vertes.

L'exemple le plus étonnant est WD J1330+6435. Cette étoile morte a récupéré de la matière rocheuse de son ancien système planétaire, enrichissant son atmosphère en éléments comme le calcium et le sodium. Ces éléments absorbent une large partie de certaines couleurs. La lumière restante lui donnerait un aspect vert pâle, proche du vert chartreuse.

Une autre naine blanche, WD J0902+2010, devrait apparaître rose. Dans son cas, c'est du carbone remonté des profondeurs de l'étoile qui absorbe certaines couleurs de la lumière. Le phénomène est différent, mais le résultat est tout aussi inattendu pour une étoile.

Il faut préciser que personne n'a photographié directement ces étoiles comme des disques verts ou roses. Elles sont trop éloignées pour cela. Les couleurs présentées par les chercheurs proviennent de mesures de leur lumière et de calculs tenant compte de notre vision. Ce sont donc des reconstitutions scientifiques de leur apparence.

La majorité des naines blanches restent malgré tout blanches. Dans un échantillon de 151 étoiles proches, seules cinq avaient des couleurs vraiment inhabituelles. Ces rares exceptions montrent qu'une étoile ne doit pas seulement sa couleur à sa température : la matière qui l'entoure peut aussi transformer profondément la lumière qu'elle nous envoie.